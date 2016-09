Neuer Name, neue Marke

Windhoek (fis) – Das Unternehmen Bank Windhoek Holdings hat sich jetzt in Capricorn Investment Group umbenannt und sich auch ein neues Logo gegeben. Die offizielle Vorstellung fand gestern Abend in Windhoek mit rund 200 Gästen statt. Dabei wurde zugleich der nach eigenen Angaben erste Integrierte Jahresbericht für das Finanzjahr 2015/16 (bis 30. Juni) präsentiert, der internationalen Richtlinien und Standards entspreche. Die Capricorn-Gruppe möchte das „vertrauensvollste und inspirierendste Bindeglied für positiven Wandel in Namibia“ sein, sagte deren Geschäftsführer Thinus Prinsloo.