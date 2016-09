Neuer Besucherrekord aus Europa

Vergangenes Jahr reisten 1387773 Touristen in das „Land der Weite“. Aus Europa verzeichnet Namibia einen Rekordwert von 233717 Touristen (+ 5,4 Prozent). Auch Deutschland weist mit 90729 Touristen das höchste Ergebnis seit Beginn der statistischen Erhebung auf.

Aus den unlängst veröffentlichen Tourismus Statistik Report für das Jahr 2015, kann ersehen werden, dass Namibia als Reiseland vor allem aus Europa einen Zuwachs von 5,4 Prozent erhielt. Foto: Claudia Cassens

Frankfurt/Windhoek (AZ) - Namibia wird als Reiseziel immer beliebter. Dies zeigt die Besucherbilanz 2015, die von dem Minister für Tourismus und Umwelt, Pohamba Shifeta, jetzt veröffentlicht wurde. Zum ersten Mal reisten mehr als anderthalb Millionen (1519618) internationale Besucher (Foreign Arrivals) nach Namibia (+ 5.1 Prozent). Die stärkste Gruppe bildeten mit 91,3 Prozent (1387773 Personen) dabei die Touristen (Tourist Arrivals).



Aus Europa registrierte Namibia 233717 Touristen – ein Plus von 5,4 Prozent im Vorjahresvergleich und ein Rekordwert seit Beginn der Statistik. 34,8 Prozent der europäischen Touristen planten acht bis 14 Tage im Land zu bleiben, 23,9 Prozent hingegen beabsichtigten einen Aufenthalt von 15 bis 21 Tagen. Besonders beliebt bei europäischen Touristen waren Reisen zwischen Juli und November – die stärksten Reisemonate bildeten August und Oktober. Die reisestärkste Altersgruppe bei Namibia-Touristen aus Europa lag zwischen 50 und 60+ Jahren.



Stärkster europäischer Quellmarkt bleibt Deutschland mit einem neuen Rekordergebnis von 90729 Touristen (+ 5,4 Prozent), gefolgt von dem Vereinten Königreich (UK) (- 09 Prozent auf 25412) und Frankreich (+ 3,1 Prozent auf den Rekordwert von 20189 Touristen). Ein starkes Wachstum verzeichnet Namibia aus den Niederlanden (+ 25,4 Prozent auf 13967), Belgien (+ 23,6 Prozent auf 9032) und Italien (+ 17,2 Prozent auf 10460 Touristen). Aus der Schweiz reisten 15523 (+8,8 Prozent), aus Österreich 5943 Touristen (-15,6 Prozent) 2015 nach Namibia.



„Mit Rekordergebnissen aus Deutschland und starken Zuwächsen in einigen anderen europäischen Märkten wie beispielsweise den Niederlanden, Belgien und Italien haben sich die Besucher- und Touristenzahlen aus Europa, speziell in der zweiten Jahreshälfte, positiv entwickelt“, resümiert Maureen Posthuma, vom Namibia Tourismus Rates (NTB), zuständig für Europa. „Eine wesentliche Bedeutung kommt in diesem Rahmen den touristischen Partnern in Namibia sowie in den Quellmärkten zu, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Reisedestination Namibia ermöglichen. Namibia hat sich durch das Engagement der Tourismusindustrie sowie die strategische Marketingarbeit des NTBs als kompetitives, vielseitiges Ganzjahres-Reiseziel für nachhaltige Erlebnisse von Natur und Tierwelt positioniert, das authentische kulturelle Begegnungen und eine Bandbreite an Aktivitäten und Abenteuern bietet.“