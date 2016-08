Neue Hochspannungslinie in Betrieb

NamPower baut Stromnetz weiter aus und stärkt Versorgung

Windhoek (dh) • Seit Montag dieser Woche stellt das staatliche kommerzielle Unternehmen NamPower die neue Hochspannungsleitung zwischen der Gerus-Transformatorenstation westlich von Otjiwarongo und der Otjikoto-Transformatorenstation außerhalb von Tsumeb unter Strom. Der Presseerklärung des Stromversorgers zufolge wird dies bis morgen dauern und hofft NamPower, das es zu keinen Stromunterbrechungen in der Otjizondjupa-, Oshana- und Otjikoto-Region, sowie den beiden Kavango-Regionen kommt. Das Unternehmen habe alles in seiner Macht unternommen, um die Inbetriebnahme der neuen 400-Kilovolt-Leitung reibungslos zu gestalten, so die Erklärung.

Derzeit wird die neue Hochspannungsleitung jedoch nur als 220 kV-Leitung genutzt. Die neue Stromverbindung sei Teil des Masterplans, um das Netzwerk auszubauen, unnötigen Stromausfällen vorzubeugen und die Zufuhr zu stärken, so die Presseerklärung von NamPower. Zudem soll das Stromnetzwerk so gestaltet werden, dass es in Zukunft den Entwicklungen und der Integration im SADC-Netzwerk standhalten könne.

Auf Nachfrage, warum es drei Tage dauert, um die neue Linie ans Netz anzuschließen, erklärte der Pressesprecher von NamPower, Tangeni Kambangula, dass unzählige Teste durchgeführt werden müssten, um zu gewährleisten, dass alle Sicherungen funktionieren, alle Messgeräte, sämtliche Transformatoren und technische Geräte, die bei Störungen ab- oder anschalten, sowie einen Alarm auslösen. Die Stromzufuhr werde in verschiedenen Stadien eingeschaltet, um sämtliche Geräte zu testen. Die neue Strecke beträgt 180 Kilometer, an deren Arbeiten im Juni 2013 begonnen und im Dezember 2015 beendet wurde. Danach wurden die Transformatorenstationen aufgerüstet. Die Gesamtkosten der neuen Hochspannungsleitung belaufen sich auf 245 Millionen Namibia-Dollar, so der Pressesprecher von NamPower. Weitere Linien sind im Bau oder in der Planung, um sogenannte Ringnetzwerke zu schaffen, die dafür sorgen sollen, dass es zu keiner Stromunterbrechung kommt, wenn es auf einer Linie Probleme gibt. Es soll dann die Möglichkeit bestehen, den Strom „umzuleiten“.