Neue Flugroute

Windhoek (fis) – Die Fluggesellschaft Air Namibia wird am 30. Oktober eine neue Flugroute aufnehmen, die von Windhoek nach Gaborone (Botswana) sowie weiter nach Durban (Südafrika) und mit den gleichen Stationen wieder zurück führt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nampa mit Berufung auf eine heutige Presseerklärung von Air Namibia. Demnach wird diese neue Verbindung an vier Tagen pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag) angeboten, wofür ein Flieger des Typs Embraer ERJ 135 eingestezt wird. Air Namibia will damit den „regionalen Betrieb optimieren“, zitiert Nampa aus der Erklärung.