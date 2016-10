Neue Fluggesellschaft gelandet

Ethiopian Airlines verbindet nun Addis Abeba und Windhoek

Am vergangenen Donnerstag ist der erste Flieger von Ethipoian Airlines auf dem internationalen Hosea-Kutako-Flughafen gelandet. Die Fluggesellschaft wird dreimal die Woche zwischen Windhoek und Addis Abeba im nordafrikanischen Äthiopien verkehren. Foto: Nampa

Windhoek (Nampa/cev) – Rund eine Woche nachdem Qatar Airways in Namibia begrüßt wurde, hießen Regierungsvertreter und andere Gäste auf dem Hosea-Kutako-Flughafen einen weitere Fluggesellschaft herzlich willkommen: Die erste Maschine von Ethiopian Airlines ist am vergangenen Donnerstagnachmittag in Windhoek gelandet. Die äthiopische Gesellschaft kommt nun dreimal die Woche aus Addis Abeba.



„Die namibische Regierung will der Entscheidung der Afrikanischen Union (AU) folgen, die die Gründung eines afrikanischen Einzelmarktes für den Lufttransport vorsieht“, erklärte vor Ort der stellvertretende Transportminister Namibias, James Sankwasa. Ihm zufolge birgt ein offener Luftverkehr bzw. -markt Vorteile wie billigere Flugtickets, mehr Auswahl an Reisezielen, mehr Tourismus und härterer Wettbewerb unter den Fluggesellschaften.



Viel Konkurrenz für Air Namibia: Unlängst hat die Fluggesellschaft Condor eine neue Deutschlandverbindung mit Windhoek aufgenommen. Daraufhin folgte am 28. September Qatar Airways und nun Ethipoian Airlines. Demnächst wird die Ankunft von KLM Royal Durch Airlines erwartet, die dreimal wöchentlich aus Amsterdam kommen soll.