Neu belebte Windhoeker Messe

0

Windhoek (ste) - Die Windhoeker Landwirtschafts-, Handels und Verbrauchermesse ist seit Freitag in vollem Gang. In diesem Jahr scheint die Jahrmarkt-ähnliche Gestaltung zu einem wesentlichen Teil unterbunden geworden zu sein, welches dem Aussteller und Besucher mehr Platz zur Begegnung erlaubt. In der kommenden Woche wird das Vieh der Farmer klassiert, und die neuesten Produkte werden zur Schau gestellt (inklusive des Autovertriebs). Einer der Höhepunkte ist der rundum erneuerte Vergnügungspark mit einigem neuen Zeitvertreib. Genau wie in den Vorjahren schien die Besucherzahl am Sonntag gut und bestand zur Hauptsache aus Familien mit Jugendlichen und Kindern. Die Ausstellung ist noch bis zum kommenden Samstag geöffnet: Unter der Woche öffnen die Tore um 11 Uhr, aber am Freitag und Samstag öffnen sie bereits um zehn. Die Ausstellungsäle schließen täglich um 22 Uhr und das Gelände wird um 23 Uhr geräumt. Am kommenden Donnerstag findet die amtliche Eröffnung um 16 Uhr statt. Fotos: Frank Steffen und Stefan Fischer