Nationaler Gebetstag für Regen

Windhoek/Oshakati (Nampa/ba) - Wegen der andauernden Dürre hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia (ELCRN) einen nationalen Tag der Gebete für Regen ausgerufen. Der ELCRN-Generalsekretär und Pastor Petrus Khariseb erklärte in einer Pressemitteilung vom 16. September, dass der Viehbestand in vielen Gemeinschaften durch die Dürre reduziert worden sei und auch mehrere Menschen an Folgen der andauernden Trockenheit gestorben seien.







Als provisorisches Datum für den nationalen Gebetstag wurde der 2. Oktober festgelegt. Laut Khariseb hat der Kirchenrat (CC) bereits zuvor Namibier, die im Privatsektor arbeiten, sowie „reiche“ Namibier dazu ermutigt, die Regierung mit Dürrehilfen für Gemeinden zu unterstützen. „Vom CC wird zudem eine Intensivierung gefordert, damit die Folgen einer Dürre vorher verringert werden“, heißt es in der Pressemitteilung. In der Mitteilung wird weiter erklärt, dass das CC-Projekt, die Gemeinschaften im Süden und Norden mit Bargeld gegen die Dürrefolgen zu unterstützen, sehr effektiv sei.











