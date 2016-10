Nation soll mit Familie trauern

Im Unabhängigkeitskampf waren sie als das „SWAPO-Trio“ bekannt und im Juli 2015 kamen sie nochmal zusammen, v.l.n.r.: Theo-Ben Gurirab (früher Speaker der Nationalversammlung), Präsident Hage Geingob und Hidipo Hamutenya. Letzterer hatte krankheitsbedingt in den vergangenen zwei Jahren nur noch wenige Auftritte in der Öffentlichkeit. Foto: Nampa

Windhoek (fis) - Nach dem Tod des Politikveterans Hidipo Hamutenya gibt es weitere öffentliche Anteilnahme und Beileidsbekundungen. Gründungspräsident Sam Nujoma hat sich am Wochenende in das Kondolenzbuch der Familie eingetragen. Indes sprach die Oppositionspartei All People´s Party (APP) ihr Bedauern über die verstorbene „Kampfes-Ikone“ aus. Man werde ihn für seinen „selbstlosen Beitrag zum Unabhängigkeitskampf“ in Erinnerung behalten, heißt es in einer schriftlichen APP-Mitteilung.



In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Nampa würdigte Mbeuta Ua-Ndjarakana, Staatssekretär des Informationsministeriums, das Leben und Wirken des Verstorbenen, der einst den Text der namibischen Nationalhymne verfasst hat. Er rief die Nation auf, im Geiste von Harambee „mit der Hamutenya-Famlie angemessen zu trauern“.



Hamutenya verstarb am vergangenen Donnerstag im Alter von 77 Jahren in einem Privatkrankenhaus in Windhoek. Das Staatshaus ließ bis gestern die Medienanfrage nach einem Staatsbegräbnis für Hamutenya unbeantwortet.