Nashornwilderei und -schmuggel

Windhoek (dh) - Im privaten Naturschutzgebiet Erindi nordwestlich von Okahandja wurde ein schwarzes Nashorn, welches Eigentum des Staates ist, am vergangenen Donnerstag gewildert. Vier Ausländer und ein Namibier konnten am Samstag verhaftet werden. Die Tatwaffe und die Nasenhörner sind im Besitz der Untersuchungsbeamten. Am vergangenen Donnerstag nahm die Polizei einen NWR-Angestellten und einen Ex-Polizisten in Rundu fest, als die beiden Männer Nasenhörner verkaufen wollten.