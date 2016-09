Nashorn auf Erindi gewildert

Verschiedene Ausländer und NWR-Angestellter festgenommen – Nasenhörner gefunden

Im privaten Naturschutzgebiet Erindi nordwestlich von Okahandja wurde ein schwarzes Nashorn, welches Eigentum des Staates ist, am vergangenen Donnerstag gewildert. Drei Ausländer und ein Namibier konnten am Samstag verhaftet werden. Am vergangenen Donnerstag nahm die Polizei einen NWR-Angestellten und einen Ex-Polizisten in Rundu fest, als die beiden Männer Nasenhörner verkaufen wollten.

Von Dirk Heinrich

Windhoek

Der frische Kadaver eines Schwarzen Nashorns (Spitzmaulnashorn) wurde am vergangenen Donnerstag in dem 79000 Hektar großen privaten Naturschutzgebiet nordwestlich von Okahandja entdeckt. Dem Tier, welches nicht wie andere Nashörner auf dem Gebiet enthornt worden war, fehlten beide Nasenhörner. Sofort seien die Polizei und die Naturschutzbehörde informiert worden. Spurenleser seien den Spuren der Wilderer vom späten Nachmittag an und in der Nacht gefolgt und am darauffolgenden Tag sei zudem ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt worden.

Nicht bestätigten Quellen zufolge sei der Kadaver des Dickhäuters gegen 15 Uhr am Donnerstag auf der Nordseite des Naturschutzgebietes von Touristen entdeckt und gemeldet worden. Vermutlich wurde das Spitzmaulnashorn, welches dem namibischen Staat gehört, gegen 11 Uhr gewildert. In der Nachbarschaft von Erindi wurden an unzähligen Stellen Straßenkontrollen von der Polizei und Nachbarschaftswachen der Farmgemeinschaften errichtet. Farmer mit einem Gyrokopter halfen ebenfalls bei der Suche. Bei der Verfolgung der Spuren seien eine AK-47 mit Schalldämpfer, ein volles Magazin, weitere Patronen, eine Axt mit frischem Blut und benutzte Mobiltelefonguthaben (Voucher) an einer Stelle, wo die Wilderer gecampt hatten, entdeckt worden.

Wie die AZ aus zuverlässigen Quellen erfahren konnte, gelang es der Polizei, die mutmaßlichen Wilderer zu orten, und es konnte festgestellt werden, dass sie sich am Freitagabend in Richtung Otjiwarongo bewegten. Eine Straßensperre an der Abzweigung nach Okakarara etwa 30 Kilometer südlich von Otjiwarongo wurde errichtet. Polizeisprecherin Kauna Shikwambi zufolge wurden zwei Sambier, ein Angolaner und ein Namibier festgenommen. Die Männer sind 60, 51 und zwei 40 Jahre alt. Die Polizei fand weder eine Waffe noch Nasenhörner in dem Fahrzeug. Als die Verdächtigen verhört wurden, habe schließlich einer zugegeben, dass sie das Nashorn auf Erindi gewildert hätten und dass sich die Tatwaffe und die Nasenhörner in einer Wohnung eines Kongolesen in Okahandja befinden würden. In der Dunkelheit habe der Verdächtige die Wohnung nicht finden können, aber am Samstagmorgen bei Tageslicht habe er die Polizisten schließlich zu dem Haus führen können. Dort wurden die Tatwaffe und die Nasenhörner sichergestellt. Die Polizei suche derzeit noch den kongolesischen Eigentümer der Wohnung. Die vier Männer sollen heute in Omaruru vor Gericht erscheinen.

Schwarze Nashörner sind im Rahmen eines Patenschaftsprogramms im ganzen Land auf Wildfarmen und privaten Naturschutzgebieten ausgesetzt worden. In Erindi sind auch Weiße Nashörner (Breitmaulnashörner) zu finden, die jedoch Privateigentum sind.



Nasenhornschmuggel

Ein 48-jähriger ehemaliger Polizeioffizier und derzeitiger Angestellter des kommerziellen staatlichen Unternehmens Namibia Wildlife Resorts (NWR) konnte am vergangenen Donnerstag in Rundu im Norden des Landes in der Kavango-Ost-Region zusammen mit seinem 30-jährigen Komplizen verhaftet werden, nachdem die beiden Verdächtigen allem Anschein nach versucht hatten, Käufer für zwei Nasenhörner zu finden. Der Polizei zufolge hätten Mitglieder der Öffentlichkeit die Ordnungskräfte informiert und die mutmaßlichen Schmuggler konnten bei der Barackenbar (Shebeen) Cuca Tops Club in dem Ort am Ufer des Okavango aufgespürt werden. Die beiden Männer flohen in einem Fahrzeug, konnten der Polizei zufolge nach einer kurzen Verfolgungsjagd gestellt werden. In ihrem Fahrzeug wurden die beiden Nasenhörner entdeckt und konfisziert, so Hauptinspektorin Kauna Shikwambi von der Presseabteilung der Polizei. Sie sollen heute in Rundu dem Richter vorgeführt werden. Ihnen wird vorgeworfen, Produkte von besonders geschützten Wildarten illegal im Besitz gehabt zu haben.