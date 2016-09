NANTU ermahnt Regierung

Windhoek (ste) - Basilius Haingura, Generalsekretär der NANTU (Namibia National Teachers' Union) reagierte etwas irritiert auf die telefonische Nachfrage der AZ, wie er zu der Möglichkeit eines tatsächlich stattfindenden Ausstands der Pädagogen stehen würde? Meinte der Gewerkschaftler: „Es ist an der Zeit, dass die Regierung uns Lehrer als vollwertige Gesprächspartner respektiert. Man hat uns jahrelang vertröstet und einfach nicht zugehört. Beim letzten Ausstand kam es deswegen zum Eklat, wonach man den Lehrern den Vorwurf machte, unrechtmäßig aufgetreten zu sein, dabei aber vergaß, dass wir den Kanal einfach voll hatten. Was soll das, wenn die Regierung uns längst vor dem Ausgang einer Wahl mit Konsequenzen droht? Natürlich bedeutet ein Ausstand, dass die Lehrer dabei kein Geld verdienen würden. Das wissen wir und deswegen wird erst gewählt!“ Er bedauerte die Tatsache, dass in diesem Fall die Schüler die Leidtragenden sein könnten, und erklärte, dass dies die eventuelle Konsequenz sei, die die Regierung ihrerseits zu beachten habe. Darum sei es wichtig, dass die Regierung alle Auswirkungen eines Streiks ins Auge fasse.

Die NANTU hat in den letzten zehn Tagen unter ihren Mitgliedern eine Abstimmung in sämtlichen Regionen abgehalten und Haingura zeigte sich zuversichtlich, am Montag dem Schlichter bei der Arbeitskommission die finalen Resultate vorlegen zu können. „Wir machen diesmal alles laut den Regeln und ich will mich nicht festlegen, ob es zu einem Ausstand kommt oder nicht. Das werden wir dann sehen“, meinte er.

Die Regierung sei in keiner Weise von ihrem Angebot eine Gehaltserhöhung von lediglich 5% zuzustehen abgewichen, während die Gewerkschaft nach wie vor auf 8% Erhöhung beharrt. Die Regierung hatte angekündigt, dass sie sich einen höheren Satz unter keinen Umständen leisten könne.