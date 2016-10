NANSO folgt dem SA-Beispiel

Windhoek (ste) - In einer Presseerklärung machte die Namibische Studentenvereinigung (NANSO) letzte Woche klar, dass sie sich als Marxistisch-Leninistische Studentenorganisation versteht. Studenten werden aufgerufen nicht ihre Studentendarlehen von der halb-staatlichen NSFAF (Namibischer Studentenhilfsfonds) zurück zu zahlen; diese Schulden gehören abgeschrieben. Als klassische marxistische Bewegung, würde die NANSO die Universitätseinrichtungen als ihr Gemeinbesitz achten, weswegen erhöhte Studiengebühren, genau wie in Südafrika keineswegs zahlbar seien. Im Sinne des Harambee seien Studenten dazu berechtigt, ihre Examen auch dann abzulegen, wenn die Studiengelder unbezahlt seien. Es sei befremdend, dass die Universität Namibias sich über die Erhöhung von Studiengebühren Gedanken mache, sich aber in keiner Weise um vermehrte Studentenwohnungen kümmere. Das Khomas-Büro der NANSO habe bereits drei Orte im Universitätsgelände ausgewählt, bei denen obdachlose Studenten demnächst ihre Baracken aufschlagen. Zum anstehenden Lehrerstreik heißt es in der Presseerklärung: „Wir erkennen den Streik der Lehrer als rechtmäßigen Kampf gegen die ausbeuterische, korrupte und neo-liberale Elite an, welche sich selbstbereichern will.“