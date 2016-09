NANGOF um Landreform bemüht

Zweite nationale Landreformkonferenz wird von Zivilgesellschaften gefördert

Von Frank Steffen

windhoek

Die Nangof zeigt sich in einer Pressemitteilung ihres Sprechers Uhuru Dempers besorgt über die Tatsache, dass Präsident Hage Geingobs Harambee Plan eine zweite nationale Landreformkonferenz für November 2016 vorsieht, jedoch zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt noch kein genaues Datum oder Veranstaltungsort bekannt sei.

Die 2007 gestiftete Zivilgesellschaft „Namibian NGO Forum Trust“ dient als Schirm-Organisation der gesamten namibischen Zivilgesellschaften und kümmert sich um juristischen und finanziellen Beistand, unterstützt die Entwicklung von lokalen Fachkräften und ist mit der Interpretation und Verbreitung von Information behilflich. Ihre bestehenden Mitgliedsorganisationen sind der Namibia Development Trust, das Legal Assistance Centre, die Sozialentwicklungsabteilung der Evangelischen Lutherischen Kirchengemeinschaft Namibias, der namibischen Kommunal-Farmervereinigung und der //Naosan-/Aes-Volksbewegung für Bürger ohne Landbesitz; das Kirchenbüro verrichtet dabei die Sekretärs-Pflichten. Sie wirbt momentan den nationalen Kirchenrat und nationalen Jugendrat als Mitglieder.

Die erste Konferenz zur Landreform war gleich nach der Unabhängigkeit von der Strukturlosigkeit sämtlicher Organisationen geprägt, weswegen die genommenen Beschlüsse in Vergessenheit gerieten. Dabei geriet die Regierung in Verzug, weswegen die Zivilgesellschaften als „RISE Namibia“ im Jahre 1994 die „Peoples Land Conference“ bei Mariental mit 500 Delegierten abhielten. Daraus wurde die Nangof geboren.

„Nachdem der Landreform-Minister Utoni Nujoma am 24. August 2016 eine zweite nationale Landreformkonferenz im Rahmen des Harambee-Wohlstandsplans, für November 2016, angekündigt hat, wird Nangof nun eine Reihe von Versammlungen in den ländlichen Gebieten anberaumen. Wir suchen das Gespräch mit Gemeinschaften, Bürgern ohne Grundbesitz, Stammesoberhäuptern, sowie bereits umgesiedelten Kommunen oder Familien, die mittlerweile in Besitz von Land gekommen sind“, heißt es in der Mitteilung. Man müsse die Bodenpolitik und die betroffenen Strukturen, Gemeinschaften und Menschen grundsätzlich neu betrachten. Die Meinungen und Perspektiven seien wichtig für die Prozesse und den Inhalt einer sinnvollen Konferenz, bei welcher die Zivilgesellschaften einen fundierten Beitrag zu solch einer Landreform leisten wollen.

Hardap, //Kharas, Omaheke, Khomas, Otjozondjupa, Erongo, Süd-Kunene und Süd-Oshikoto genießen laut Erklärung Priorität, da diese acht Regionen am meisten unter der Landbesitzergreifung der deutschen und südafrikanischen Kolonialregierungen gelitten haben. Letztendlich wolle man allerdings alle Regionen erfassen.

In der Vergangenheit habe die Nangof bereits Beiträge zum kommerziellen Landwirtschaftsgesetz sowie der nationalen Land- und Bodenpolitik und dem Kommunal-Grundbesitzgesetz geleistet. Dasselbe galt für die Landreform und weitere Landwirtschaftsfragen und -grundsätze. „Im Jahr 2011 hatte man eine Arbeitsgruppe wiederbelebt und nach verschiedenen Gesprächen war ein Zwischenbericht zur Landreform entstanden. Daraufhin wurde ein nationaler Workshop abgehalten, wobei 200 Abgeordnete aus allen Ecken Namibias das Bedürfnis nach einer zweiten Landreformkonferenz ausgesprochen hatten“, heißt es ferner in dem Bericht.

Die Nangof fordert die Regierung dazu auf, bei einer Konferenz alle Meinungen und Tatsachen in Acht zu nehmen und nicht nur veraltete Beschlüsse, an denen in der Vergangenheit nichts getan worden war.