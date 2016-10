NamPower: LED-Kampagne verläuft positiv

Austausch von einer Million Glühbirnen: Zugang zu Wohnungen teils problematisch

0

Windhoek (cev) • Bis auf kleinere Hürden verläuft die LED-Kampagne „1mLED Campaign" des Stromversorgers NamPower positiv. Dies erklärte jetzt Projektleiter Eino Nanjemba auf AZ-Nachfrage: „Bisher wurden rund 10000 LED-Leuchtbirnen installiert, was sich in einer Energieersparnis von einem Megawatt (MW) äußert."



Nanjemba zufolge wird die Kampagne von der Öffentlichkeit begrüßt: „Wir erhalten überwiegend positive Reaktionen und die Menschen sind sehr gespannt. Ständig klingelt das Telefon – Leute wollen unbedingt erfahren, wann die Installateure in ihrer Gegend unterwegs sind." Doch ganz reibungslos verlaufe die Aktion nicht: „Die einzig aufgetretene Schwierigkeit bisher ist, dass die Bewohner oft nicht zu Hause anzutreffen sind, wenn unsere Mitarbeiter die alten Glühbirnen durch LED-Lampen austauschen wollen." Allerdings werde versucht, unzugängliche Wohnungen bei einer zweiten Runde zu erfassen.



Abgesehen davon zeigt sich der Stromversorger sehr zuversichtlich, was den Fortschritt der Kampagne betrifft, zumal das Team durch und durch von der Technik überzeugt ist: „Die LED-Birnen besitzen eine Lebensdauer von 15000 Stunden", so Nanjemba, demzufolge eine durchschnittliche Birne vier Stunden am Tag eingeschaltet ist und somit eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren besitzt. „Ein- und Ausschalten der LED-Birnen spielt für die Lebensdauer keine wesentliche Rolle", sagte der Projektleiter und erwähnte dabei die Garantie: „Sollte eine der Leuchten binnen drei Jahren versagen, dann kann der Besitzer die nichtfunktionierende LED-Birne zu einem der Vertriebszentren gegen einen Ersatz gratis umtauschen."



Anfang September nahm die Aktion ihren Lauf und soll bis Mai kommenden Jahres abgeschlossen sein. Im Rahmen der Kampagne sollen landesweit eine Million herkömmliche Glühbirnen gegen LED-Lampen ausgetauscht werden, um den Energieverbrauch um 30 bis 50 MW zu reduzieren. Der Finanzaufwand des Projektes beläuft sich laut NamPower auf 150 Millionen N$ (AZ berichtete).