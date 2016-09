Namibische Politiker zur Gast an der DHPS

Die Deutsche Höhere Privatschule (DHPS) Windhoek hatte am Mittwoch Besuch von der Regionalrätin Joyce Nangula Namuhuja (SWAPO). Sie betonte die Bedeutung des sozialen Engagements und lobte den Einsatz der Schüler in den Bereichen Umwelt und Gesundheit. Namuhuja wünschte gleichzeitig allen Schülern an der DHPS viel Erfolg für die kommenden Prüfungen. Die Politikerin wurde von den Windhoeker Stadträten Matheus Amadhila und Sakkie Uunona sowie der Verwaltungsbeamtin Elisia Hamulungu begleitet. Auf dem Gruppenbild sind Schulleiterin Kristin Eichholz, Joyce Nangula Namuhuja, Schulsprecher Luke Beggs, Sakkie Uunona, Schulsprecherin Tabea Stöck, Matheus Amadhila und der stellvertretende Schulleiter André Szymkowiak (v.l.n.r.) zu sehen. Foto: Tina Crüys