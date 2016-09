Namibier für beste Zucht­herde ausgezeichnet

Die Auszeichnung wurde Werner (links) und Renate Bader (Mitte) von der neugewählten Präsidentin des südafrikanischen Sussex-Zuchtverbandes, Dallen Potgieter (rechts), überreicht. Neben der Jahreshauptversammlung fand in Bloemfontein auch die größte Versteigerung dieser Rinderrasse in diesem Jahr statt. Bei einem Bullen fiel der Hammer schließlich bei 200 000 Rand/Namibia-Dollar und einer tragenden Zuchtkuh mit Kalb bei 85 000 R/N$. Foto: Sussex-Zuchtverband SA

Windhoek/Bloemfontein (dh) • Auf der Jahreshauptversammlung des Zuchtverbandes der Sussex-Züchter Südafrikas in Bloemfontein im vergangenen Monat, erhielten die Namibier Werner und Renate Bader den Präsidenten-Wanderpokal für die beste Herdführung und Zuchtherde des Jahres. Beachtet wurde nicht nur die Qualität der einzelnen Zuchttiere, sondern auch wie die Züchter ihre Tiere und die Rasse vermarkten, ihre Herdbücher führen, wie sie die Qualität ihrer Herde verbessert haben und welche Zuchtziele sie verfolgen.

Dem südafrikanischen Sussex-Zuchtverband gehören 55 Züchter an. Die Baders sind mit ihrer Dancel-Sussexzucht beim südafrikanischen und namibischen Verband registriert. In Namibia sind sieben Züchter dieser Rasse registriert. Den Baders zufolge haben sie ihre Zucht bei beiden Verbänden registriert, um festzustellen, wie ihre Tiere sich gegenüber den anderen Züchern unter verschiedenen Bedingungen behaupten. In Südafrika werden die Tiere meist unter besseren und grüneren Weidebedingungen als in Namibia gehalten, müssen weniger laufen und werden mehr gefüttert, als es hierzulande der Fall ist. Die hiesigen Bedingungen sind für die namibischen Züchter ähnlich, aber auch unterschiedlich vom Gelände und Vegetation her. Sussex ist eine englische Rinderrasse, die sich bereits im südlichen Afrika und in Australien als eine gute Fleisch- und Kreuzungsrasse bewährt hat.