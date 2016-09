Namibias Fischfluss von Unrat gesäubert

Rund 50 Freiwillige haben vor kurzem den Fischfluss im Süden Namibias gesäubert. Laut Nachrichtenagentur Nampa wurden die Freiwilligen in drei Gruppen eingeteilt, die jeweils eine Strecke von 60, von 20 und 10 Kilometern auf dem Wanderweg bis zur Ai-Ais Lodge gereinigt haben. Insgesamt ist die Schlucht rund 160 Kilometer lang. „Einige Touristen, die den Fischfluss besuchen, kommen mit ihren Abfällen zurück. Viele jedoch lassen ihren Müll einfach liegen“, erklärte der Direktor des Umweltministeriums für den vom Ai-Ais Naturpark, Boly Shetukana, am Samstag. Die Säuberungskampagne habe bereits zum achten Mal stattgefunden, um sicherzustellen, dass der Fischfluss in einem ordentlichen Zustand für die Touristen des kommenden Jahres sei. Die Wandersaison in der zweitgrößten Schlucht der Welt findet jährlich vom 1. Mai bis zum 15. September statt. Foto: Patience Smith, Nampa