Namibias Boxer oben auf: Titel verteidigt

Windhoek (ap) - Der namibische Profiboxer Paulus „The Hitman“ Moses hat seinen WBO-Afrika-Titel im Leichtgewicht am vergangenen Samstag unter kontroversen Umständen gegen Cosmas Cheka aus Tansania verteidigt. Im Hauptkampf der von der Nestor Tobias Boxakademie ausgetragenen Veranstaltung „Champions in Action Part 7“ drängte Moses seinen Kontrahenten in der fünften Runde mit einem Schlag-Hagel in die Ecke, ehe der Ringrichter genug gesehen hatte und den Kampf zu Gunsten des Namibiers beendete. Cheka, der der Attacke allem Anschein nach gut stand hielt und keine sichtbaren Schäden davon trug, entsetzte die Entscheidung dermaßen, dass er den Ring vor der offiziellen Urteilsverkündigung verließ. Ob der Boxer aus Ostafrika nun Protest einlegen wird, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt.



Unterdessen konnte Sakaria Lukas sein Afrika-Federgewichts-Titel nach Version der WBO mit einem souveränen K.O.-Erfolg gegen den ebenfalls aus Tansania stammenden Profi Mohammed Kamburuta in der vierten Runde verteidigen. Auch Jafet Uutoni sorgte für Partystimmung unter den heimischen Zuschauern, als er Twalib Tuwa (Tansania) im Kampf um die WBO-Krone im Junior-Fliegengewicht in Durchgang vier auf die Bretter schickte. Einen weiteren K.O.-Sieg feierte Walter Kautondokwa gegen Chimwemwe Chiotcha aus Malawi in Runde neun.