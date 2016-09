Namibias Armee feiert 26 Jahre

Verteidigung begeht Geburtstag: 6700 Orden für Soldaten

Windhoek/Grootfontein (Nampa/cev) – Im Rahmen der 26. Jahresfeier der namibischen Streitkräfte (Namibian Defence Force, NDF) erhielten tausende Soldaten insgesamt 6700 Medaillen.



Die Armee Namibias wurde im Anschluss an die Unabhängigkeit am 3. September 1990 ins Leben gerufen. Die leicht verspäteten Feierlichkeiten starteten am Donnerstag mit sportlichen Aktivitäten, darunter Leichtathletik, Fußball, Netzball, Volleyball und Billard.



Am Folgetag fand eine Militärparade statt bei der die Orden vergeben wurden: 1150 Medaillen für „Pioniere“ im und außer Dienst, 2600 für zehn Jahre Dienst und 2200 Orden für 20 Jahre, 700 Abzeichen für Operation Mandume YaNdemufayo sowie 50 Verdienstmedaillen. Befehlshaber Major General Nghilifavali Amunyela unterstrich das Vermächtnis von Gründungspräsident Sam Nujoma und seine Rolle als damaliger Freiheitskämpfer, gedachte den gefallenen Helden und hob Namibias (Friedens-)Einsätze in Kambodscha, Angola und Liberia hervor.



Die Veranstaltung endete mit einem Fußballspiel gegen die Auswahl der simbabwischen Streitkräfte, deren Befehlshaber ebenfalls zu Gast war. Die Begegnung gewann Simbabwe mit einem 2:0.