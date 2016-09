Namibia ratifiziert Klimavertrag und hofft auf Milliarden

Nachdem die Regierung Abstand von den Kaufabsichten der Entsalzungsanlage des französischen Energiekonzerns Areva in Wlotzkasbaken (Bild) genommen hat, will sie nun eine eigene Anlage bauen. Das Geld dazu soll aus dem globalen Klimafonds (Green Climate Fund) kommen, dafür sind rund 900 Millionen US-Dollar (ca. 12,78 Mrd. N$) veranschlagt. Foto: Dirk Heinrich

Windhoek (fis) • Nach rund einstündiger Debatte hat die namibische Nationalversammlung gestern in Windhoek ohne Gegenstimme oder Enthaltung grünes Licht für die Ratifizierung des Pariser Abkommens zum Klimaschutz gegeben. Damit hat Namibia seinen Beitrag zur Implementierung dieses internationalen Rahmenwerks geleistet, das auf der Weltklimakonferenz in Paris im Dezember 2015 beschlossen wurde.

Umweltminister Pohamba Shifeta nennt diesen Vertrag „historisch“, weil er eine globale Verpflichtung zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs im 21. Jahrhundert auf zwei Grad Celsius sowie zur Minimierung des CO2-Ausstoßes darstelle. Namibia will das Abkommen nutzen, um die Energiewende im eigenen Land voranzutreiben. So erwartet man Milliarden aus dem Klimafonds, in den die Industrienationen als Verursacher des Klimawandels einzahlen und von dem Entwicklungs- und Schwellenländer als Träger der Folgen profitieren.

„Das Geld ist vorhanden“, versicherte Shifeta gestern und erklärte, dass man bereits Anträge zur Finanzierung von drei Projekten gestellt habe: der Bau einer Entsalzungsanlage (Kosten: 900 Mio. US$), der Bau eines Windparks mit 500 MW Spitzenleistung (816 Mio. US$) sowie die ländliche Elektrifizierung (14,4 Mio. US$). Macht einen Gesamtkostenvoranschlag von 1,73 Milliarden US-Dollar bzw. rund 24,7 Milliarden Namibia-Dollar.