Namibia präsentiert sich auf photokina 2016

Matthias Lemcke vom NTB Frankfurt, vertrat auf der Foto- und Reisemesse Photokina in Köln Namibia als Reiseland. Foto: NTB

Auf der Weltleitmesse für Foto, Video und Imaging „photokina“ in Köln, war auch Namibia allgegenwärtig: Zusammen mit starken Partnern warb der namibische Tourismusrat (NTB) für die kontrastreiche Fotoreisedestination im südlichen Afrika.



Vom 25. bis 30. September präsentierte sich die deutsche Vertretung des namibischen Tourismusrates (NTB) gemeinsam mit Partnern aus der Foto- und Reisebranche auf der photokina. Die Leitmesse für die weltweite Imaging-Branche zog in diesem Jahr 191 000 Besucher aus 133 Ländern an. Gleich an mehreren Ständen trafen diese auf die Fotoreisedestination Namibia. In Videos, Fotos und Vorträgen wurde das „Land der Weite“ mit seinen kontrastreichen Landschaften, einer faszinierenden Tierwelt und optimalen Lichtverhältnissen als Hotspot für (Hobby-)Fotografen und Filmemacher präsentiert.



So stellte der Kamerahersteller Panasonic neben der Kamera-Serie LUMIX auch das Reiseprogramm zur „LUMIX Photo Adventure Namibia“ vor. Die Entwicklung und das Angebot der neuen Fotoreise standen dabei im Mittelpunkt einer langfristigen Marketing- und Vertriebs-Kampagne des NTB in Kooperation mit Panasonic, Chamäleon und Air Namibia. Standbesucher erlebten Namibia auf Screens und in einer Fotoausstellung und erhielten ausführliches Informationsmaterial zur Kampagne sowie dem Reiseprodukt.



Als einer der führenden Hersteller im Bereich Aerial Photography, neueste Film- und Kameratechniken, stellte DJI der Öffentlichkeit erstmals die „DJI Experience Namibia“ vor. Das Reiseprogramm, das Flüge mit dem Multicopter in Namibia umfasst, bildet den Kern einer umfassenden Kampagne des NTB in Kooperation mit DJI, DIAMIR Erlebnisreisen und Air Namibia. Namibia und die DJI Experience wurden zudem auf dem gemeinschaftlichen Stand von DIAMIR Erlebnisreisen und dem NTB präsentiert und beworben. Zahlreiche Buchungsanfragen konnten bereits vor Ort entgegengenommen werden.



Außerdem stellte Profifotograf Alexander Heinrichs am Stand des Kameraherstellers Sony seine neue Kampagne in Kooperation mit dem NTB und Air Namibia vor, die ihn und ein Model im November 2016 für ein Fotoshooting zu den bildstärksten Orten in Namibia führt.



Weitere Informationen unter: www.namibia-tourism.com, www.lumixgexperience.de/lumix-photo-adventure, www.drohnen-reisen.de



Maureen Posthuma (NTB)