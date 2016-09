Namibia Premier League: Eine Kommission soll es nun richten?

NPL beruft ein Gremium um selbstverschuldeten Schlamassel auszubessern – Fischen nach MTC-Geld

Windhoek (omu) – Wie geht es nun weiter? Für das angeschlagene Top-Produkt des namibischen Fußballs, der Premier League (NPL), soll jetzt ein Komitee den reibungslosen Ablauf der noch nicht angelaufenen Saison 2016/17 sichern.



Nach dem der Hauptsponsor, das Telekommunikations-Unternehmen MTC, die Ankündigung aus dem Vorjahr wahrmachte und als Hauptgeldgeber ausstieg, sieht die Zukunft eher dürftig für Namibias Fußball-Oberhaus aus. Die Kommission bestehend aus Nicholas Woody Jacobs, Olsen Kahiriri, Costa Kheiseb, Bobby Sissing, Alfred Ndyenge, Bertus Bock und Diego Katjikuru soll nun eine Lösung für das Dilemma, das sich die NPL selbst eingebrockt hat.



Selbst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Geldgeber waren die Funktionäre der NPL nicht in der Lage Auskunft über das Finanzgebaren der Liga zu geben. Auch renommierte Vereinsvorstände folgten dem Beispiel der NPL-Vorturner.



Dabei ist es mehr als offensichtlich, dass die Führungspersonen in die eigene Tasche wirtschafteten. Jetzt soll ein Konzept her, den ehemaligen Gönner MTC wieder dazu zu bewegen, wieder in die NPL einzusteigen. MTC hatte vorerst unter Vorbehalt angekündigt, 15 Millionen Namibia-Dollar für die neue Saison in das marode Gerüst der NPL fließen zu lassen.



Einige Ideen der Kommission, die am vergangenen Donnerstag vorgeschlagen und durch die NPL bestätigt wurde, sind unter anderem den Präsidenten Hage Geingob mit in den Prozess mit einzubeziehen, um so heißt es, Namibias Fußball zu retten. Damit hätte man Zeit gewonnen, in der laufenden Saison neue Geldgeber zu finden. Warum sich MTC auf so einen Deal einlassen sollte, wurde nicht genannt.



Bisher scheint das wirken und denke des Komitees recht einfältig Im Prinzip ist die NPL ein Produkt das vermarktungstechnisch nicht tragbar. Die Zuschauerzahlen sprechen für sich aber nicht für Namibias Fußball-Oberklasse



Das erste große Treffen fand gestern Nachmittag statt. Darunter waren ehemalige und aktive Spieler und auch Vertreter der Gewerkschaft der Fußballer (NFPU) die schon nach bekannt werden des Rückzugs von MTC aktiv geworden ist.



Es sieht also so aus als würde es in der Premier League spannend, nicht auf dem Rasen sondern am Rande des Spielfeldes. Eine Möglichkeit wäre es die Liga 2 umzubenennen. Das hilft aber den derzeitigen aktiven reichlich wenig, denn dann müssten sie auf ihr Saldo verzichten. Viel schlimmer wäre es für die Verantwortlichen der NPL. Die wären nicht nur aus gebotet, sondern könnten sich die Taschen nicht mehr voll machen.