NAMEF-Meisterschaften: Braune vor Bartsch

Vizemeister: Werner Bartsch landete beim nationalen Kräftemessen in der Novice-Klasse auf Rang zwei. Meisterin: Nadia Braune war bei den Kapps Stables im Wettkampf über die bis zu 1,00 Meter hohen Hindernisse nicht zu schlagen. Mit nur vier Fehlerpunkten und einer Top-Zeit sicherte sie sich den Sieg. Fotos: privat

Windhoek (AZ) - Der namibische Reitsportverband (NAMEF) richtete seine nationalen Meisterschaften in diesem Monat bei den Kapps Stables östlich von Windhoek aus. Die AZ berichtete darüber am 26. September, wobei sich in dem Artikel ein redaktioneller Fehler eingeschlichen hat: Der Titel in der Novice-Klasse (90 Zentimeter/1,00 Meter) ging nicht an Werner Bartsch, sondern an Nadia Braune. Auf ihrem großen Schimmelwallach Gondor Diamond Rock leistete sich die für das Riverside Equestrian Centre angetretene Reiterin in drei Runden nur insgesamt vier Fehlerpunkte. Im abschließenden Springen gegen die Uhr schaltete das Duo in den fünften Gang hoch, um eine hervorragende Zeit zu erreichen. Bartsch gelang indes mit zwei fehlerfreien Umläufen ein Start nach Maß. Zwar leistete sich der einzige männliche Teilnehmer im 18er-Feld dieser Kategorie dann am zweiten Wettkampftag einige Patzer, in der Endabrechnung musste er trotzdem lediglich Braune den Vortritt lassen. Die AZ bedauert den Fehler und gratuliert sowohl Nadia Braune als auch Werner Bartsch sowie ihren jeweiligen Pferden zu den starken Leistungen.