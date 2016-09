Nambala holte erstes Edelmetall für Namibia

Erstes Edelmetall für Namibias Paralympioniken. Johannes Nambala hat im 100-Meter-Sprint in der T13 Klassifizierung Freitagnacht Silber gewonnen. Sieger wurde der favorisierte Ire Jason Smyth. Der Ire kam nach 10:64 Sekunden ins Ziel. Nambala benötigte 10:78 Sekunden und war somit nur einen Wimpernschlag langsamer. Dritter wurde der Australier Chad Perris (10:83) , der ebenfalls ganz dicht hinter dem Namibier folgte. Nambala tritt in Rio de Janeiro am 13. September noch über die 400 Meter an. Zuvor waren bereits Johanna Benson und Lahjia Ishitile in den Wettkämpfen aktiv, konnten sich aber nicht unter für Edelmetall empfehlen. Außerdem griff in der Nacht zum heutigen Montag auch Ananias Shikongo mit seinem Lauf über die 100 Meter ins Medaillengeschehen ein. Der Schwimmer Gideon Nasilowski wird erst in dieser Woche im Wettkampf aktiv werden. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 9.