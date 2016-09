Nahrungsspende endet als Tierfutter

Behörde räumt ein: Hilfsgüter sind nach Kontakt mit Wasser verdorben

Einer der 254 Säcke mit Maismehl, die im Lagerhaus der Regierung mit Regenwasser in Berührung gekommen und dadurch unbrauchbar für menschlichen Verzehr sind. Jetzt könnte das Maismehl höchstens noch als Tierfutter dienen. Foto: privat

Windhoek (fis) • Genau 254 Säcke (je 12,5 kg) mit Maismehl, insgesamt knapp 3,18 Tonnen, die als Nahrungsmittelhilfe an Namibier ausgegeben werden sollten, sind in einem Lagerhaus der Regierung verdorben. Das räumte das Büro der Premierministerin gestern als Reaktion auf entsprechende Medienberichte der vergangenen Tage ein.

Das Maismehl stamme aus dem Kontingent einer Spende aus Südafrika. Die Regierung der Kaprepublik hatte im November 2013 die Unterstütung Namibias mit 100 Millionen Rand zugesagt. Nach NMH-Recherchen sind davon jeweils 50 Millionen für den Kauf von Maismehl und für die Rehabilitierung von Bohrlöchern verwendet worden.

In dem gestrigen Schreiben erklärte Kabinettssekretär George Simataa, zugleich Vorsitzender des Nationalen Notfallmanagementkomitees, dass die Maismehlsäcke in einem Lagerhaus in Windhoek-Prosperita aufbewahrt worden seien. Während eines Niederschlags im Februar sei durch eine undichte Stelle im Dach Wasser eingedrungen, das von Säcken absobiert worden sei. Das Leck sei repariert worden. Aber: Weil das Wasser nicht auf den Boden gelangt sei und es somit keine Pfützenbildung gegeben habe, sei dies erst bei der Beladung dieser Säcke auf Lkws bemerkt worden.

Eine Prüfung durch das Gesundheitsminisetrium und die Landwirtschaftsagentur AMTA habe ergeben, dass dieses Maismehl nicht mehr für menschlichen Konsum geeignet sei. Nun werde geprüft, ob es noch als Tierfutter verwendet werden könne, so Simataa.