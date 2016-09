Nachwuchs lässt Saison beim SFC ausklingen

0

Voller Vorfreude: SFC-Präsident François Hartz, U9-Spieler Jaden Foelscher, Jugendkoordinator Georg Engelbauer und Betreuer Jeano Foelscher (v.l.n.r.) fiebern ihrem Heimturnier entgegen. Mehr als 60 Mannschaften aus sechs Altersklassen werden an diesem Wochenende in Swakopmund erwartet. Von heute bis Sonntag sollen auf fünf Feldern rund 200 Fußballpartien stattfinden. Foto: Florian Gontek

Windhoek/Swakopmund (re) - Der Swakopmund FC (SFC) veranstaltet an diesem Wochenende die neunte Auflage seines Jugendfußballturniers. Los geht es bereits am heutigen Freitag ab 14 Uhr mit einigen Begegnungen in den Altersklassen U13 bis U17. Die Teams in den Kategorien U7 bis U11 greifen dann erst morgen früh ab 8 Uhr ins Geschehen ein. Auch am Finalsonntag ertönt der erste Anpfiff um 8 Uhr. Die Preisverleihungen sind für 12 Uhr (U9, U11), 13 Uhr (U7) und 14 Uhr (U13 bis U17) angesetzt. Dann wird sich zeigen, ob die Ramblers (U7 bis U11), der SFC (U13), der Sportklub Windhoek (U15) und der Teenager FC (U17) ihre Titel aus dem Vorjahr mit Erfolg verteidigen konnten. Insgesamt 67 Mannschaften von zehn Clubs, drei Akademien und zwei Schulen haben sich für das fünfte und zugleich letzte Turnier der beliebten Wettkampfreihe angesagt.