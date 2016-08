Nacht des Deutschen Schlagers

Windhoek (ba) • Der Kartenvorverkauf für das Konzert im Januar des nächsten Jahres ist bereits in vollem Schwung. Die für Besucher aus Deutschland reservierten Plätze sind bald ausverkauft.



Zusammen mit seiner Showband wird Heino ein 60-minütiges Konzert anbieten. Die weiteren besuchenden Künstler Patrick Lindner, Achim Petry, Kathy Kelly, Peter Petrel und die Windows treten jeweils eine halbe Stunde lang auf.



Aus Termin-bedingten Gründen findet mittlerweile nur noch ein Konzert am Freitag, dem 27. Januar 2017, statt. Die bereits für Samstag vorverkauften Karten, behalten ihre Gültigkeit und diesen Gästen wird am besagten Freitag Einlass gewährt. Aufgrund der vielen anreisenden Gäste aus Deutschland und der Zusammenlegung beider Konzertnächte, wird mit einem Ansturm auf die Karten gerechnet.



Karten sind bei www.computicket.com, Shoprite, Checkers und House & Home erhältlich. Ein Stehplatz kostet 250 N$, ein Sitzplatz in den Reihen außen kostet 350N$, während ein Sitzplatz in der Mitte der Sitzreihen 500 N$ kostet. Weitere VIP-Karten sind für 1 000 N$ erhältlich. Damit sind ein Tischplatz direkt vor der Bühne und ein 30-minütiges Meet & Greet verbunden.