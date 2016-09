MVA-Sorge um Fußgänger

Khomas-Region mit höchster Fußgängerunglücksrate

Windhoek (ste) - Am vergangenen Freitag hatte der „Motor Vehicle Accident Fund“ (MVA) die Presse zu einer Sensibilisierungskampagne eingeladen. Knapp 60% der Unglücke in Namibia führen zu Verletzungen von Drittparteien, während 5.8% Todesfälle nach sich ziehen. Mona-Lisa Garises, Sprecherin der staatlichen Unfallhaftpflichtversicherung, richtete ein Appell zur Vernunft an die Khomas Region, in welcher 40% aller Unglücke des Vorjahres stattfanden. Fußgänger seien in 50% dieser Khomas-Unfälle verwickelt gewesen und dies mache 49% der landesweiten Fußgänger-Fälle aus (Fußgänger sind in 22% der gesamten Unglücke in Namibia verwickelt).

Öffentlichkeitsbeamtin, Kapena Tjombonde, berichtete, dass die Fußgängerunglücke sowie die gesamten Unglücke mit Verletzungsfällen in der Zeitspanne Juni 2015 bis Juli 2016, mit je vier Prozent zugenommen haben. Todesfälle an der Unfallstelle stiegen von 20 auf 30 weswegen die Notnummer 081-9682 unbedingt bekannt werden müsse um Leben zu retten.



„Die meisten Unglücke finden zwischen 16:00 und 18:00 an Freitagen und Samstagen statt. Tragisch dabei ist, dass 42% dieser Unglücke Menschen im Alter zwischen 16 und 40 Jahren trifft, also schaffende Menschen oder solche die kurz davor sind. Noch schlimmer ist, dass in weiteren 11% der Fälle Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren betroffen sind“, meinte Tjombonde und rechnete vor, dass Kosten von 500 Millionen hätten entstehen können, wenn jeder Fall die volle Versicherungshaft beansprucht hätte. „Abgesehen von unersetzbaren Leben ist dies ein potenzielles Wirtschaftsrisiko“, kommentierte sie weiterhin.



Die Stadtpolizei war bei der Pressekonferenz zugegen und meinte, dass dieser Entwicklung drastisch entgegen gewirkt werden müsse, da gerade in der Vorwoche 13 Leben binnen drei Tagen verloren worden waren.