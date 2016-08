Mutige Fahrer auf Elisenheim

Enduro-Spektakel: Motorsport-Cracks ermitteln den Braveman

Anfang kommenden Monats steigt auf der Farm Elisenheim wieder ein Event der besonderen Art. Dann werden sich Enduro-Sportler aus verschiedenen Nationen beim Braveman-Wettkampf die Klinke in die Hand geben. Der Sieger aus 2014 und 2015 geht zwar nicht an den Start, dafür treten aber andere Top-Fahrer an.

Im September vergangenen Jahres verteidigte der Südafrikaner Wade Young (r.) seinen 2014 in Namibia errungen Titel als Red Bull Braveman. Auf Rang zwei landete damals Landsmann Dwayne Kleynhans (l.). Foto: Francois Lottering, NAMPA

Von Olaf Mueller, Windhoek





Die Farm Elisenheim wird am 2. und 3. September wieder zur Anlaufstelle für zahlreiche Motorsport-Cracks. Dann geht es in einem der anspruchsvollsten Enduro-Wettbewerbe Namibias um den begehrten Red Bull Braveman (RBB) Titel.





Unter den Motorradsportlern wird mit Brett Swanepoel der Meister der E1-Klasse aus Südafrika an den Start gehen. Außerdem haben sich auch Akteure aus Kambodscha, Sambia und weitere Motorsportler vom Kap angemeldet. Louw Schmidt, Travis Teasdale, Ross Branch, Scott Bouverie, Dwayne Kleynhans und die einzige Frau, Kirsten Landman, reihen sich in die Riege der südafrikanischen Enduro-Sportler ein. Von den namibischen Spitzenathleten sind Henner Rusch, Ingo Waldschmidt und Pascal Henle angemeldet. Aber auch viele andere lokale Sportler werden in den verschiedenen Klassen antreten, darunter mit Olaf Pack der Titelverteidiger in der Bronze-Kategorie.





Landmann hatte im vergangenen Jahr den ersten Platz in der „Silver Class“ belegt. Nach eigenen Angaben will sie diesen nun in jedem Fall verteidigen. Der zweimalige Titelträger (2014 und 2015) aus Südafrika, Wade Young, ist hingegen diesmal nicht dabei und verzichtet somit auf die Chance, den Gold-Hattrick perfekt zu machen. Die Triple-Mission scheitert an anderweitigen Verpflichtungen des Enduro-Sportlers.





Dafür geht mit Swanepoel ein anderer Aspirant auf den Sieg ins Rennen. Der Südafrikaner startet für das Team Yamaha und wird hoch gehandelt. Kleynhans könnte Swanepoel jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Kleynhans war 2015 hinter Young als Zweiter der Gold-Wertung ins Ziel gekommen.





Am Freitag, den 2. September, geht es mit einem kurzen Prolog los. Gestartet wird um 18 Uhr an der Elisenheim Guest Lodge. Der Auftakt dauert nur wenige Minuten und ist ein Zeitfahr-Kurs über Schotter, Steine, und leichte Hindernisse. Die gemessene Zeit bestimmt die Startaufstellung für das Rennen, das tags darauf um 6 Uhr in der Früh beginnt. In drei verschiedenen Klassen werden die Fahrer in das anspruchsvolle Gelände geschickt, wobei sie Runden von 25 bis 38 Kilometer absolvieren müssen. Dann geht es wieder um Gold, Silber sowie bronzenes Edelmetall.





Die Organisatoren haben diesmal laut Pressemitteilung für alle Enduro-Interessierten einen ganz besonderen Aussichtspunkt gewählt. Hier wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt einen Shuttle-Bus, der die Zuschauer alle 15 Minuten zur Aussichtplattform und zurück bringt. Der Eintritt für die Besucher ist frei.