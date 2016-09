Mudumu-Nationalpark nicht Mandume

Windhoek (dh) – Der AZ ist gestern ein Fehler unterlaufen: In dem Artikel auf Seite 1 über die Veldfeuer in den nordöstlichen Regionen des Landes, ist der Mudumu-Nationalpark gemeint und nicht wie berichtet der Mandume-Nationalpark. Der Mudumu-Nationalpark liegt nördlich des Nkasa-Rupara-Nationalpark (ehemals Mamili-Nationalpark) in der Sambesi-Region die vor der Umbenennung Caprivi-Region hieß. Auch auf der Karte war der Name falsch angegeben. Wir bitten um Entschuldigung.