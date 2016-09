Mordfall Maier wieder vertagt

Windhoek/Oshakati (dh) • Im Obergericht in Oshakati erschienen gestern wieder Harris Sijiwa (29), Ndozi Ndozi (21) und Lupalez­wi Walter Lwendo (34), die sich wegen Entführung, schweren Raubes, Mordes von dem Swakopmunder Andi Maier, der versuchten Vergewaltigung von dessen Freundin und der Körperverletzung verantworten müssen. Weil die Richter derzeit auf einem Workshop sind, musste der Fall dem Staatsanwalt Johan Pienaar zufolge auf den 19. Oktober dieses Jahres vertagt werden. An dem besagten Datum soll dann der Prozessbeginn festgelegt werden. Die drei Verdächtigen sollen in der Sambesi-Region am 10. Juli 2015 den damals 42-Jährigen und dessen Schweizer Freundin (damals 29) im Mudumu-Nationalpark überfallen haben (AZ berichtete).