Mord an Managerin geahndet

Richter verhängt 47 Jahre Haft gegen 42-jährigen Klimatechniker

Der 42-jährige Mann, der vor knapp acht Jahren die kurz zuvor angestellte Managerin der Etosha-Safari-Lodge in ihrer gerade erst bezogenen Wohnung vergewaltigt und ermordet hat muss für dieses bis zuletzt geleugneten Verbrechen 47 Jahre ins Gefängnis.

Der Vergewaltiger und Mörder Jesaya Nikanor ist gestern zu 47 Jahre Haft verurteilt worden. Foto: Marc Springer

Von Marc Springer, Windhoek

Dass er die Tat ungeachtet eindeutiger DNA-Beweise selbst nach seiner Verurteilung noch bestritten hatte, wertete Richter Christie Liebenberg gestern während seiner Strafmaßverkündung als erschwerenden Umstand. Schließlich werde daraus deutlich, dass der Täter Jesaya Nikanor weder Verantwortung für sein Handeln übernehme, noch irgendeine Form der Reue verspüre. Die mangelnde Einsicht wiederrum zeuge von unterentwickelter Reformfähigkeit und erhöhe die Wiederholungsgefahr.

Vor diesem Hintergrund müsse Nicanor als Gefahr für die öffentliche Sicherheit gelten und von dieser über einen längeren Zeitraum isoliert werden. Dies sei ferner im Interesse der Abschreckung angebracht, die in Namibia aufgrund der anhaltend hohen Frequenz der Gewalt an Frauen und Kindern eine besondere Rolle spiele.

Nicanor, der mit 14 verschiedenen Frauen insgesamt 17 Kinder gezeugt hat, wurde am 25. Juli schuldig gesprochen. Liebenberg sah es damals als erwiesen an, dass er in der Nacht zum 21. September 2008 die 52-jährige Fiona Holton sexuell missbraucht und durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf ermordet hat. Dass er sich gewaltsam Zugang zu deren Wohnung verschafft und nach der Tat eine blutige Bermuda-Hose vor der Polizei versteckt hat, sei hingegen nicht belegt, weshalb er Nikanor auf Anklage des Einbruchs und der Justizbehinderung freisprach.

Dass Nikanor am 19. September eine Klimaanlage in der Wohnung des Opfers installiert und dabei eine anwesende Haushilfe über die Familienverhältnissen der Bewohnerin ausgefragt hat, zeuge Liebenberg zufolge von eindeutigem Vorsatz. Schließlich sei relativ gewiss, dass er sich im Vorfeld der bereits geplanten Tat habe vergewissern wollen, ob sein späteres Opfer die Wohnung eventuell mit einem Ehemann oder Kindern teile, die ihm möglicher Weise zur Gefahr werden könnten.

Des Weiteren hält es Liebenberg für wahrscheinlich, dass sich Nikanor bereits in dieser Planungsphase mit dem Gedanken versöhnt habe, das Opfer zu töten. Obwohl er selbst während seines Verfahrens geschwiegen habe, sei in diesem Zusammenhang die Schlussfolgerung wahrscheinlich, dass er Holton nur deshalb ermordet habe, um von dieser nicht später identifiziert zu werden.

„Straftaten wie diese ereignen sich in tragischer Regelmäßigkeit und jeder rechtstreue Bürger muss angesichts der damit verbundenen Brutalität und Gefühllosigkeit bis aufs Mark erschüttert sein“, erklärte Liebenberg und ergänzte: „Der Respekt vor menschlichem Leben und den Rechten Anderer ist bei diesen Verbrechern nicht vorhanden, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen.“

Angesichts der besonderen Schwere der Schuld sei folglich eine Strafe von 40 Jahren Haft wegen Mordes und von 17 Jahren Freiheitsentzug wegen Vergewaltigung angemessen. Von der zweiten Strafe wird Nicanor 10 Jahre parallel zu der wegen Mordes auferlegten Haft verbüßen dürfen, wodurch sich die Gesamtstrafe auf 47 Jahre summiert.