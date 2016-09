Mond verdeckt Sonne

Erlebnis einer ringförmigen Sonnenfinsternis

Goma (dpa) • Über Teilen Afrikas hat es gestern eine ringförmige Sonnenfinsternis gegeben. Dabei hat der Mond die Sonne für einige Minuten fast vollständig verdeckt. Das Phänomen war etwa von Gabun in Westafrika über den Kongo bis hin in den Norden Mosambiks im Osten zu sehen. In den meisten Ländern Afrikas, etwa in der Elfenbeinküste oder in Südafrika, war jedoch nur eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.

Die Sonne und der 400 Mal kleinere Mond sehen am irdischen Himmel etwa gleich groß aus. Schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne, kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Sie kann total, partiell oder ringförmig ablaufen.



Zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommt es, wenn der Mond auf seiner elliptischen Bahn zum Zeitpunkt der Finsternis gerade relativ weit von der Erde entfernt ist. Die Mondentfernung schwankt zwischen 356000 und 407000 km. Ist der Trabant weit von der Erde entfernt, erscheint er etwas kleiner und kann bei einer Finsternis die Sonne nicht komplett verdecken. Um die dunkle Neumondscheibe bleibt ein schmaler heller Ring.