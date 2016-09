Modernes Schiff bekommt in Kapstadt den letzten Schliff

Windhoek/Kapstadt (fis) - Nachdem das Diamant-Forschungs- und Explorationsschiff SS Nujoma im Januar in der Schiffsbauwerft Ulsteinvik/Norwegen vom Stapel gelassen wurde, wird es derzeit in Kapstadt aufgerüstet und ausgestattet, um nächstes Jahr seine Mission in namibischen Gewässern zu beginnen.



Inmitten dieser Phase hat die Standard Bank ihren Stolz darüber ausgedrückt, an diesem Projekt mit einer Kofinanzierung beteiligt zu sein. Dieses sechste Schiff der Flotte des Diamantförderers Debmarine Namibia bedeute immerhin ein Investitionsvolumen von rund 150 Millionen US-Dollar, teilte das Finanzinstitut zu Wochenbeginn mit. Es sei somit „eines der größten Unternehmensgeschäfte des Jahres 2015“ gewesen und unterstreiche auch die Unterstützung des Bergbausektors durch die Standard Bank. Das Finanzhaus sei „nicht nur ein Spielmacher bei Finanzen im lokalen Bankensektor, sondern auch regional und international“, erklärte Amit Mohan, Leiter für Investment Banking.



Mit dieser Investitionen durch Debmarine „positioniert sich das Unternehmen für künftige Wachstumsmöglichkeiten, um seinen Status als größter Einzelbeitragsleister für den namibischen Fiskus zu wahren“, wird Willy Mertens, Senior-Finanzmanager bei Debmarine, zitiert.