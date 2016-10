Möller-Mordfall vertagt – Witwe nennt acht Angreifer

Die Familie Möller aus Walvis Bay war im Juni überfallen worden und einer der fünf Verhafteten hatte laut Witwe den Schuss, welcher zum Tode des Käpt’n Hans-Jörg Möller führte, abgegeben. Die angeklagten Männer wurden gestern wieder dem Magistratsrichter vorgeführt und der Fall auf den 18. Januar 2017 vertagt. Foto: Otis Finck

Windhoek/Walvis Bay (ste/finck) - Panduleni Gottlieb (30), David Tashiya (29), David Shekundja (35), Elly Ndapuka Hinaivali (29) und Malakia Shigweda (28) sind gestern dem Magistratsrichter John Sindano in Walvis Bay vorgeführt worden. Die fünf Männer waren Mitte Juni im Zusammenhang mit dem in Walvis Bay stattgefundenen Raubüberfall auf die Familie Möller, verhaftet worden. Hans-Jörg Möller war infolge einer Schusswunde umgekommen, weswegen den Anklagen der Vorwurf des Mordes zugefügt worden war (AZ berichtete). Genau wie bei den vorigen Vorführungen wurden die Angeklagten in Handschellen und unter schwerer Bewachung durch eine Spezialeinheit der Polizei, dem Richter vorgeführt. Diese Polizeieinheit hatte sie im Windhoeker Zentralgefängnis abgeholt und die Verdächtigen nach Walvis Bay transportiert.



Nach kurzer Verhandlung vertagte Sindano den Fall auf den 18. Januar 2017. Staatsanwalt Teresia Hafeni hatte bereits bei den vorigen Verhandlungen gegen die Gewährung einer Kaution plädiert, da dies nicht im Interesse der Justiz geschehen könne, zumal eine echte Fluchtgefahr bestünde.



Carol-Anne Möller, die Witwe des Verstorben, hält indes an ihrer Behauptung fest, dass acht Verbrecher an dem Überfall beteiligt gewesen seien, weswegen sie nun eine Belohnung von 5000 Namibia Dollar für weitere Information, welche zur Verhaftung dieser drei weiteren Männer führt, in Aussicht stellt. Sie hatte bereits vorher bei der Polizei, einen der Verhafteten als Denjenigen erkannt, welcher tatsächlich den tödlichen Schuss abgegeben hatte. Sie sprach dem Schwerverbrechen-Dezernat ihren Dank für die professionell-ausgeführte Morduntersuchung aus.



Tashia und Shekundja waren als Erste am 18. Juni verhaftet worden und Gottlieb einen Tag später. Am 22. Juni folgte die Verhaftung von Hinaivali und Shigweda.