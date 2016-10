Mit oder ohne Handy an der Schule

Betr.: Pädagogisch fragwürdige Entscheidungen an der Waldorfschule



Was ist bloß los an der Waldorfschule Windhoek? Da kommt ein Referent in die Schule und referiert über die Gefahren der Handy-Nutzung. Was macht danach die Heimleitung? Sie sammelt alle Handys von den Schülern ein, die auch in der Einrichtung wohnen. Warum nur von denen? Es gibt noch andere Schüler, die allerdings nach der Schule nach Hause gehen. Die Handys werden nach Schulschluss nicht zurückgegeben. Nein, die Internatskinder bekommen ihre Mobiltelefone erst am Freitag (Wochenende für die Schüler) wieder zurück.



Jetzt hat sich ein Schüler geweigert, sein Handy abzugeben. Es ist die einzige Möglichkeit für ihn, mit seiner alleinerziehenden Mutter in Kontakt zu bleiben. Ihr zu erzählen, wie sein Tag war und ihr abends eine gute Nacht zu wünschen.



Außerdem: Wenn ich einem etwas wegnehme, dann ist das Diebstahl! Dann sind die Heimeltern also kriminell? Dann sollten sie schleunigst abgelöst werden! Was ist die Konsequenz für den Schüler: Er wurde sofort suspendiert und hat nun drei Tage Zeit für seine Entscheidung, das Handy doch abzugeben. Wenn nicht, erfolgt die Entlassung. Mitten im Schuljahr! Das ist pädagogisch erste Klasse! Ob das alles im Sinne von Rudolf Steiner ist?



Uwe Schmahl, Lage