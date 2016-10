Mit Magie und Hexerei lernt es sich sooo viel leichter

Auch Basteln stand auf dem Tagesprogramm. Delsia Janse van Vuuren, Genica Foelscher, Jörn Erdmannsky, Erika Rasch, Dominic Bachran und Karsten Gongoll (v.l.n.r.) fertigten zum Beispiel ein Zauberhandbuch an, das sie noch lange an diesen Tag erinnern wird. Zu den Vorbereitungen auf die Hexen- und Zauberschule zählte auch das Zusammenstellen der Kostüme, bei denen es an nichts fehlte. Hexe Delsia Janse van Vuuren glänzte in Schwarz und Gold. Khoendis Swartbooi, Caitlyn Rust und Kyra Nel (v.l.n.r.) hatten nicht nur viel Freude am Geschichtenvorlesen und Basteln, sondern auch an den verschiedenen Leckereien wie Augenkekse und Fledermaus-Donuts. In seinem gelungenen Kostüm könnte Zauberer Danny Mittelberger so auch auf den großen Bühnen stehen. Fotos: DSW Die Schülerin Kylie Dickerson versetzte mit ihrem Kartentrick so manchen Mitschüler und Lehrer ins Staunen. Magisch und verhext ging es an der Delta-Schule-Windhoek am 16. September zu. Auf diesen besonderen Tag hatten sich die Drittklässler Michael Krauer, Kieran Pretorius, Danny Mittelberger, Kylie Dickerson, Erik Pfister, Karsten Gongoll (hinten, v.l.n.r.) sowie Timothy Salt, Kyra Nel, Roger Surén, Erika Rasch und Tabea Hoepfner (vorne, v.l.n.r.) schon lange gefreut.

Magie lag in der Luft als die Drittklässler der Delta-Schule-Windhoek am Freitag, dem 16. September, zur Abwechslung mal zur Hexen- und Zauberschule gingen und den normalen Schulalltag hinter sich ließen. Die Aufregung war groß; im Vorfeld wurden Gedichte gelernt, Hexensprüche geschrieben, Zaubertricks einstudiert und natürlich die Kostüme perfektioniert. Angefangen hat der Tag schließlich mit einer Flugstunde auf dem Besen. Und im Anschluss wurde gebastelt, Geschichten vorgelesen und musiziert. Zwischendurch gab es gemäß des Tagesmottos Leckereien wie Gruselspießchen, Spinneneier, Augenkekse, Fledermaus-Donuts und verhexten Nachtisch. Und so war es, dass an diesem Freitag der Schulschluss viel zu schnell kam, denn jeder hätte sich gerne noch weiter verhexen lassen wollen…



Frauke Gongoll