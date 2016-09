Mit Grasballen beladener Geländewagen neben B1 ausgebrannt

Knapp zehn Kilometer nördlich von Kalkrand brannte am Dienstagmittag zwischen 13 und 14 Uhr ein dieselangetriebener Geländewagen lichterloh. Der oshiwambosprachige Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen, wusste aber nicht, warum das Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Der Bakkie (Pickup) und der Anhänger waren mit Grasballen beladen. Die Fracht auf dem Anhänger konnte am Straßenrand abgeladen und in Sicherheit gebracht werden, aber die trockenen Ballen auf dem Auto wurden ebenfalls Opfer der Flammen. Die Feuerwehr aus Kalkrand half, den Brand zu löschen. Es wird vermutet, dass eine angezogene Handbremse das Feuer ausgelöst hatte. Verkehrsteilnehmern zufolge sei es nicht zu einem Stau, nur zu Verkehrsstockungen gekommen, da Schaulustige sich ansammelten. Foto: Achim Heinrich