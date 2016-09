Mit Frost und Regen: Eisheilige im September?

Windhoek (fis) - Temperatursturz, Wind und auch ein paar Tropfen Regen - davon war das vergangene Wochenende gekennzeichnet. In der Wohnanlage Harmony Mountain Village südlich von Windhoek sowie in Helmeringhausen wurden Temperaturen nahe des Gefrierpunktes gemessen, für weitere Orte im Süden meldete das Wetteramt nächtliche Minusgrade. Das Wetternetzwerk SASSCAL registrierte sogar 1,4 Millimeter Regen am Messpunkt Karios (Gondwana Canyon Lodge).



Manche deuten die Situation vom Wochenende mit den (vorzeitigen) Eisheiligen und sehen darin ein gutes Zeichen, das auf Niederschläge deutet. Erst vor wenigen Tagen wurde die Prognose für die Regensaison 2016/17 veröffentlicht. Demnach gehen die Meteorologen von normalen, durchschnittlichen Regenfällen im ganzen Land aus, wobei die Niederschläge im Süden in der ersten Hälfte (Oktober bis Dezember) unter dem Durchschnitt liegen werden (AZ berichtete).



Der Start in die neue Woche war im zentralen Hochland noch recht kühl, dann gewann die Wärme die Oberhand. Ob Eisheilige oder nicht, der Temperatursturz ist vorbei und für heute sagt das Wetteramt wieder warme bis heiße Luft voraus, auch im Süden.