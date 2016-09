Mit der Sprache das Unrecht akzeptiert

Betr.: „Kriegsnachlese fortgesetzt“ / deutsch-namibische Aufarbeitung des Kolonialkriegs 1904-08 (AZ, 5. September 2016)





Ich habe mich lange aus englischer und deutscher Sicht mit diesem Thema befasst. Damals ist von Seiten des deutschen.Reiches viel Unrecht geschehen, was kaum wieder gut gemacht werden kann. Die Wunden sind bis heute offen, was der ersuchte Dialog zeigt.





Ich hoffe sehr, dass es von Seiten Namibias nicht vordergründig um Geld geht. Auch frage ich mich: Warum steht nicht jede Woche eine Delegation Geschädigter aus allen Teilen der Welt hier vor dem Parlament in London? Das wäre gleichfalls gerecht! Wenn man England (x-fach mehr Unrecht getan über einen viel längeren Zeitraum!) mit diesem Maßstab messen würde, hätte man keine Zeit mehr zu regieren und wäre bei gleichen Geldforderungen bereits pleite.





England ist das Land der Erde, das systematisch Unrecht und Völkermord mit größtem Ausmaß durchgeführt hat. Ganze Völker können dazu nicht mehr sprechen, weil sie ausgerottet sind. Doch im Falle Englands akzeptiert man das. Im Fall Namibias wurde das sogar bekräftigt, als man vor 25 Jahren die Amtssprache Englisch gewählt hat, mit der Begründung, eine international neutrale und unvorbelastete Sprache in dieser Hinsicht einsetzen zu wollen. Damit wurde dieses weltweite Unrecht von Seitens Namibias für nichtig erklärt. Was ist das für ein Signal für andere Völker, wenn Namibia die Sprache der ganz großen Mörder wählt und damit Riesenunrecht akzeptiert? Warum redet man nicht in Windhoek darüber, bevor man nach Berlin zieht?





P.S.: Mir ist klar, dass Sie diesen Brief nicht drucken können, da Namibia in dieser Hinsicht nur einseitig tolerant ist, da es einfach um andere Interessen geht. Aber man sollte zur Kenntnis nehmen, dass dieser Brief ausgewogen ist, keinesfalls Unrecht zudecken will und (ganz wichtig) aus London kommt, mit einer zweifachen Sicht.





Brown, London