Missionarin ohne Heiligenschein

Autobiografie eines außergewöhnlichen Lebens in Namibia (Teil 3)

Von der evangelischen Missionsgesellschaft wurde Kerstin van Wyk nach Namibia entsandt, wo sie von 1996 bis 2012 lebte und wirkte. Wie sich das Leben der gebürtigen Westfälin von einer Missionarin zur Agentin eines des bekanntesten namibischen Musikers wandelt, davon erzählt sie in ihrem Buch „Missionarin ohne Heiligenschein“. Wir werden es auf dieser Seite in den kommenden Wochen vorstellen.

Eines der behinderten Kinder im Jürgen-Wahn-Zentrum. Foto: Kerstin van Wyk

Aufbruch in ein neues Leben (Folge 2)



In einem Container schneiden drei behinderte Erwachsene Briefmarken aus. Seit zehn Jahren. In einer Schnelligkeit in der ich den Abläufen kaum folgen kann. Dabei hat eine von Ihnen nur Hände, die mich an Fäuste erinnern. Keine Finger. Nur einen Daumen an der rechten Faust. Wie kann sie so überhaupt eine Schere halten? Sie ist sehr stolz auf ihre Arbeit. „Die schönste Aufgabe der Welt”, sagt sie mit leuchtenden Augen in ihrem deformierten Gesicht. Wie hat sie diese Behinderung bekommen? Ist sie so geboren? Ein Gendefekt? „Lepra”, klärt mich Jannie später auf.



An einem Tisch sitzt ein älterer Mann. Speichel läuft ihm aus dem Mund. Mich faszinieren seine riesigen Ohren und sein großer Mund. Dabei kann er weder hören noch sprechen. Frikkie ist taubstumm. Er blättert in alten Zeitschriften herum. Den ganzen Tag lang. Die Seiten sind bereits völlig zerfleddert. Ich nehme mir vor, ihm eine neue Zeitschrift zu schenken. Seine Schwester sitzt am Nebentisch. Helga ist zwergwüchsig und pummelig. Sie bestickt Karten mit christlichen Motiven und Blumen. Eine Kirche verkauft die kleinen Kunstwerke für sie. Für sie ist es nettes Beibrot zum Lebensunterhalt.



Michael kommt auf mich zugelaufen. Ein junger Mann mit Down-Syndrom. „Ich bin Deutscher”, sagt er auf Afrikaans immer wieder stotternd. Sein alter Vater kann sich nicht mehr ausreichend um seinen Sohn kümmern. Aber er ist der einzige, der sein Kind regelmäßig im Heim besucht.



Auf der großen Terrasse sitzt ein etwa sechsjähriger Junge mit dem tollsten Lächeln, das ich je gesehen habe. Und mit dem größten Kopfumfang den ich je gesehen habe. Hydrozephalus. Wasserkopf. Dadurch hat Alfonso Krampfanfälle und kann seine Beine nicht bewegen. Ich verliebe mich sofort in sein sympathisches, freundliches Wesen.



Hanna ist eine quirlige junge Frau. Geistig zurückgeblieben. „Hallo, wie geht’s”, fragt sie mich. „Gut. Danke. Schön, dich kennen zu lernen, Hanna.” Sie weicht während der Führung nicht mehr von meiner Seite.



Opa Thomas ist der älteste Heimbewohner. Mit geschätzten 75 Jahren. Er ist blind und taub. Aber er spricht mehrere Sprachen. Er strahlt unendliche Güte und Weisheit aus. Hinter dem Haupthaus befinden sich weitere Angestelltenwohnungen und Gewächshäuser, wo frisches Gemüse angebaut wird. Das ganze Gelände wird von einem hohen Zaun und Stacheldraht umsäumt. Alles wird doppelt und dreifach abgeschlossen. Gewöhnungsbedürftig. Fühlt sich ein bisschen wie Gefängnis an. Wieso diese Sicherheitsmaßnahmen? Wovor hat man hier Angst?



Nach dem Rundgang wartet bereits die erste Aufgabe auf mich. Die Heimleitung weiß nicht weiter. Eine Kollegin will kündigen. Sie fühlt sich von übersinnlichen Kräften bedroht, hat Angst. Na, dass fängt ja gut an. Die Mitarbeiterin ist eine stolze Hererofrau. Hereros sind ein Nomaden - und Hirtenvolk. Die Frauen tragen bunte bodenlange Röcke. Selbstgenäht. Dazu eine Kopfbedeckung, die an Kuhhörner erinnert. Unter dem Kleid haben sie bis zu acht Unterröcke an. Ein Überbleibsel aus dem Anfang des Jahrhunderts, zu Zeiten Kaiser Wilhelms. Der Legende nach wollten die deutschen Frauen verhindern, dass ihre Männer in Versuchung kommen, sich mit dem weiblichen schwarzen Hauspersonal zu vergnügen. Ihre Reize sollten so verdeckt werden. Die vielen farbigen Menschen in Namibia sind der Beweis, dass diese Kleiderordnung nicht immer besonders erfolgreich war.



In ihrer Dorfgemeinschaft im Osten des Landes ist sie eine waschechte Prinzessin. Mir gelingt es irgendwie die Situation zu entspannen, und Her Royal Highness ihre Ängste zu nehmen.



Endlich darf ich in meine Unterkunft und auspacken. Ich nehme mir vor, ein paar Möbel zu kaufen und auch sonst das Appartement mit Blumen, Bildern und Gardinen etwas aufzupeppen. Abends helfe ich Heidi bis spät in die Nacht hinein beim Lernen und falle dann in einen tiefen Schlaf. Trotz Sprungfedern im Rücken. Eine neue Matratze steht auf meiner imaginären Einkaufsliste an erster Stelle. Am nächsten Tag lerne ich die Hauptgeschäftsstelle kennen. Ein riesiges Gelände, wo sehbehinderte Menschen Teppiche knüpfen, körperbehinderte Menschen Kleidung nähen, Möbel herstellen und Blumen verkaufen. Eine gute Gelegenheit gleich ein paar Palmen zu erstehen, und Bretter für meine Kochnische zu bestellen.



Einmal angefangen mit dem Einrichten, wollen Heidi und ich unsere Zimmer in Wohlfühloasen verwandeln. Auf den Auktionen entpuppen wir uns als echte Profis im Feilschen und Erstehen von Einrichtungsgegenständen. Unsere stolzeste Errungenschaft ist eine halbautomatische Waschmaschine. Der Wasserzufluss wird manuell vom Wasserhahn aus geregelt. Zehn Minuten dreht sich die Trommel. Dann muss die Maschine immer wieder neu eingestellt werden. Danach muss noch alles in der separaten Trommel geschleudert werden. Die afrikanische Ausführung einer Waschmaschine wäscht die Kleidungsstücke so gut, dass sie sich nach spätestens zehn Wäschen aufgelöst haben. Also absolut ideal für Shopping Queens. So hat man immer einen guten Grund, sich jeden Monat neue Sachen zu kaufen. Zudem finden einige unserer behinderten Heimbewohner das Drehen der Trommel so spannend, dass sie stundenlang davorsitzen und den Drehbewegungen zusehen. Scheint also ein interessantes Entertainment Programm zu sein. Unsere schwarzen Mitarbeiter können diesen Vorzügen allerdings nichts abgewinnen. Sie schütteln den Kopf, wenn sie uns waschen sehen. Sie können nicht verstehen, dass wir sie die Schmutzwäsche nicht per Hand waschen lassen. Das ganze neumoderne Zeugs ist ihnen suspekt. Und dass wir unsere Sachen selber bügeln, macht sie vollends fassungslos. An dem Punkt geben wir später nach und lassen sie bügeln. Natürlich nur gegen gute Bezahlung.