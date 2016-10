Militärakademie erhält Lehrbuchspende

Die namibische Militärakademie in Okahandja konnte sich kürzlich über eine Lehrbuchspende vom britischen Peace-Support-Team (BPST) aus Südafrika freuen. BPST-Kommandant Oberst Chris West (rechts) überreichte diese an den Stabschef, Oberst John Robinson (Mitte), und Brigadegeneral Simon Titus (2.v.r.) sowie zwei Mitarbeiter des College. Foto: Britisches Hochkommissariat

Windhoek/Okahandja (nik) – Das britische Peace-Support-Team (BPST) hat der namibischen Militärakademie in Okahandja Lehrbücher gespendet. Für die Übergabe vergangene Woche sei eigens eine kleine Delegation von der BPST-Basis in Südafrika angereist, teilte das britische Hochkommissariat in Windhoek mit. Das Team investiere in die Unterstützung regionaler Militärinstitutionen in der Überzeugung, durch die Förderung von Bildung und Professionalität das Leistungsvermögen der Institutionen auszubauen. Die Bücher seien dabei relevante Publikationen zu Themen wie Bekämpfung des Extremismus, afrikanische und globale Militärstrategie, die Vereinten Nationen oder Maßnahmen zur Friedenssicherung.



Unter der Leitung von Oberst Simon West sei die britische Delegation von dem Kommandant der namibischen Militärakademie, Brigadegeneral Simon Titus, und dem Stabchef Oberst John (Robbie) Robinson empfangen und betreut worden. „Dies ist eine sehr großzügige Spende, die den Studenten die Möglichkeit bietet, auf einem sehr hohen Niveau zu lernen“, bedankte sich Brigadegeneral Titus bei Oberst West, der in diesem Zusammenhang seine weitere Beihilfe zusagte: „Ich freue mich, die Hochschule auch zukünftig zu unterstützen“, wobei er derzeit hoffe, dass aktuell sowohl Studenten und Mitarbeiter der Hochschule von dieser Buchspende profitierten.