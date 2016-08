Milchspende für Grundschule in Mariental

Die namibische Molkerei (ND), Tochtergesellschaft der Ohlthaver & List Gruppe (O&L), hat vergangene Woche der DD-Guiseb-Grundschule in Mariental Milch gespendet. „Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Übernahme unternehmerischer Verantwortung, um damit dem gesetzten Ziel unserer Gruppe, „die Zukunft sinnvoll zu gestalten und das Leben aller Namibier zu verbessern“, näherzukommen“, erläuterte Borney Britz von ND. Dabei leiste jedes Unternehmen genau in dem Umfeld einen Beitrag, in dem es auch tätig ist. „Und wir als Milchproduzent und -lieferant, möchten mit Spenden unsers Produkts die örtlichen Schulen unterstützen und damit helfen, eine gesunde und sichere Lernumgebung zu bieten“, so Britz. Schuldirektor Alex Kamburute zeigte sich sehr dankbar über die Spende. „Wir können im Rahmen unseres Ernährungsprogramms nur Mais zur Verfügung stellen. Weitere Ergänzungen können wir uns aber nicht leisten“, erklärte der Direktor. Die Gabe werde zudem die Gesundheit der Schüler stärken. Foto: O&L