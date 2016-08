Meldefrist für Spitzkoppe-Event endet Mittwoch

Am 10. September werden wieder zahlreiche Starter zum Ausdauerevent an den Spitzkoppe-Bergen erwartet. Foto: Carike Freygang, NAMPA

Windhoek (omu) - Wer am 10. September die Spitzkoppe-Berge im Laufschritt oder auf dem Mountainbike durchqueren möchte, für den bleibt noch bis Ende des Monats Zeit, sich einzuschreiben. Diesen Mittwoch (31. August) um 18 Uhr endet die Anmeldefrist. Die Registrierung erfolgt dann am 7. September zwischen 11 und 15 Uhr in der OTB-Filiale im Windhoeker Einkaufszentrum Wernhil Park oder am 9. September (16 bis 20 Uhr) vor Ort.Das Angebot besteht aus einem sogenannten Trail Run/Walk über neun Kilometer, einem Halbmarathon von 21,1 Kilometern und zwei verschiedenen Radstrecken. Erstere geht über 33 Kilometer und die längere führt 70 Kilometer durch das Spitzkoppe-Berggelände.Zusätzlich gibt es noch eine 25-km-Strecke für Fat Bikes und eine sieben Kilometer lange Distanz für Nachwuchssportler. Die Halbmarathon-Strecke kann auch begangen werden und für die fortgeschrittenen Einsteiger wird eine 10-km-Route angeboten.Weitere Informationen zu Regularien, Einschreibebedingungen, Unterbringung und andere allgemeine Hinweise rund um die Veranstaltung sind im Internet unter www.otbsport.com abrufbar. Auskunft erteilt zudem Cheforganisatorin Yvonne Brinkmann unter der Mobilfunknummer 081-1429966 oder per E-Mail ( [email protected] ).