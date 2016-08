Mehr Verkehrstote – weniger Verletzte

Wieder kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen am langen Wochenende

Windhoek (dh) • Weniger Unfälle als im vergangenen Jahr zum selben Zeitpunkt wurden in der Woche vom 22. bis 28. August dieses Jahres registriert. Waren es 2015 insgesamt 102 Unfälle, so sank die Zahl um 17 Prozent auf 85 in diesem Jahr. Die Zahl der Verletzten sank jedoch nur sehr gering um 2 Prozent. Vier Menschen weniger als im Jahr zuvor wurden in der vergangenen Woche bei Autounfällen schwer bis leicht verletzt. Der Fahrzeugunfall-Fonds (MVA) gab die Zahl der verletzten Personen mit 207 an. Dagegen hat die Zahl der Verkehrstoten, trotz weniger Unfällen, mit 22 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr laut MVA zugenommen. Waren es im vergangenen Jahr noch neun Personen, die ihr Leben verloren, so waren es in diesem Jahr insgesamt elf Verkehrsteilnehmer.

Dem MVA zufolge kam es in der vergangenen Woche und am langen Wochenende, als hierzulande der Heldentag gefeiert wurde, zu zehn Massenunfällen. Ein Massenunfall sei dem MVA zufolge ein Verkehrsunfall bei dem fünf oder mehr Personen involviert sind. Fünf (45Prozent) der elf Leben, die in den sieben Tagen zu beklagen sind, sind auf Massenunfälle zurückzuführen. Auch 90 (43 Prozent) der insgesamt 207 Verletzten waren in Massenunfällen involviert. Zehn (12 Prozent) der 85 gemeldeten Unfälle waren Massenunfälle, so der MVA. Drei der Massenunfälle, bei denen jeweils fünf oder mehr Personen betroffen waren, ereigneten sich in der Oshana-Region im zentralen Norden des Landes, weitere drei in der Omusati-Region und zwei in der Khomas-Region, so die Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Kapena Tjombonde.