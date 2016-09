Mehr Karten für Einheimische

Betr.: Nacht des deutschen Schlagers, AZ, 1. Sept. 2016 Also mal ehrlich. Ich finde es schon befremdlich, dass wieder mal so viele Plätze bei dem „Nacht des Deutschen Schlagers“ für Besucher aus Deutschland freigehalten werden. Sollte so ein Konzert nicht mal für uns hier in Namibia sein? Man kann sich doch all die besuchenden Schlagerstars in Deutschland anhören. Jetzt ist es nur noch ein Konzert. Schade! Ich hoffe wirklich, dass die nun viel wenigeren Karten in erster Linie für uns Einheimische reserviert werden und nicht nur für Leute aus dem Ausland, sonst können die Stars meiner Meinung da bleiben wo sie hergekommen sind. A. Hoffmann, Windhoek