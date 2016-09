Meatco erfüllt Quote

Mastbetrieb bleibt unter Quarantäne dicht

Windhoek (dh) - Der Minister für Handel, Industrie und SME-Entwicklung, Immanuel Ngatjizeko, hat in der vergangenen Woche dem Schlachthof und Fleischexporteur Meatco die ungenutzte Exportquote von 400 Tonnen Fleisch für den norwegischen Markt zugeteilt. Meatco hatte die ihr zugeteilte Quote für die ersten sechs Monate dieses Jahres bereits erfüllt und übernahm nun den ungenutzten Teil des Witvlei- und des Brukkaros-Schlachthofes. Namibia erhält jährlich eine Quote von 1600 Tonnen.



Der Pressesprecherin von Meatco, Rosa Thobias, zufolge ist Meatco in der Lage, die zusätzlichen 400 Tonnen an hochwertigem Rindfleisch zu liefern. Von der Gesamtquote von 1600 Tonnen habe Meatco bereits 863 Tonnen geliefert. Von der vorigen Quote seien die 1200 Tonnen zu 100% erfüllt worden. In die EU gebe es keine festgelegte Quote und die bisherigen Ausfuhren in diesem Jahr beliefen sich auf 6,38 Tonnen, so die Pressesprecherin. Auf die Frage, ob die Quoten möglicherweise nicht erfüllt werden können, weil derzeit der Mastbetrieb des Unternehmens unter Quarantäne stehe, meinte Thobias, dass alles getan werde, damit Farmer ihre Schlachtquoten erhalten und ihre Tiere liefern.



Die Situation auf dem Mastbetrieb sei unter Kontrolle und die Vorsitzende des Vorstandes von Meatco, Dr. Martha Namundjebo-Tilahun, stehe mit den Verantwortlichen der Veterinärbehörde in Verbindung. Meatco sei nicht bekannt, wie lange der Mastbetrieb unter Quarantäne stehen werde. Im Urin eines Rindes sei von Beamten des staatlichen Veterinärlabors eine kleine Menge eines verbotenen Wachstumsmittels gefunden worden. Dies habe zur vorläufigen Schließung des Mastbetriebes geführt.



Der Leiter des staatlichen Veterinärlabors, Dr. Milton Maseke, teilte auf AZ-Nachfrage mit, dass er keine Auskünfte über die Situation des Mastbetriebs geben dürfe.