Mädchen und junge Frau vergewaltigt

Polizei schildert zwei neue Fälle sexueller Gewalt an der Küste

Windhoek/Walvis Bay/Swakopmund (cev) - In den vergangenen Tagen ist es zu mindestens zwei sexuellen Übergriffen gekommen; in einem Fall handelt es sich bei dem Opfer um ein minderjähriges Mädchen. Dies geht aus dem Polizeibericht vom vergangenen Wochenende hervor, der am Sonntag veröffentlicht wurde.



Am Freitagmorgen sei im Wohnviertel Kuisebmond der Hafenstadt Walvis Bay eine Elfjährige von ihrem Nachbar vergewaltigt worden. „Der Tatverdächtige lebt offenbar in einer Behausung auf demselben Grundstück direkt neben der Hütte der Eltern vom Opfer“, erklärte die Polizei. „Es wird vermutet, dass der 21-Jährige das junge Mädchen schlafend aufgefunden und sie dann sexuell missbraucht hat.“ Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet.



Am Folgetag kam es in Swakopmund zu einem Sexualverbrechen. Zwischen 4 und 5 Uhr sei eine 23-Jährige in dem Armenviertel Mondesa von einer männlichen Person vergewaltigt worden. „Wir gehen davon aus, dass sich das Opfer in der Wohnung des Täters aufgehalten und mit diesem den Abend lang getrunken hat“, heißt es in dem Polizeibericht, und: „Später soll der Anwohner seinen weiblichen Gast zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.“ Der Täter sei noch auf der Flucht und die Ermittlung dauere an.