Mädchen kämpfen für ihren Afro

Proteste und viel Unterstützung – auch Regeln für Haare in Namibia

Junge Schülerinnen in Südafrika fühlen sich diskriminiert, weil sie an ihrer Schule für ihre wuscheligen Haare verurteilt und sogar beleidigt werden. Auch von Lehrern. Jetzt wehren sie sich und lösen damit eine länderübergreifende Debatte aus. Wie sieht es in Namibia aus?

Wie muss ein Mädchen ihre Haare tragen, damit sie in ihrer Schule akzeptiert wird? In Südafrika ist um diese Frage gerade eine heftige Debatte entbrannt. Alles fing damit an, dass ein paar junge Mädchen aus der Pretoria High School bei Johannesburg nicht mehr ihren Mund halten wollten. Zulaikha Patel, ein 13-jähriges Mädchen mit Afro, setzte sich bei einer Demo besonders lautstark für sich und andere Mädchen ein. Im Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN sagte sie: " Die Sache mit meinem Haar verfolgt mich schon mein ganzes Leben. Sogar in der Grundschule wurde mir gesagt, mein Haar sei nicht natürlich sondern 'exotisch'. Mein Afro war dort nicht erwünscht und jetzt ist es auf der High School genauso" , sagt Patel. Ihr Afro wurde sogar als schmutzig bezeichnet und sie wurde dazu angehalten, ihre Haare zu glätten oder abzuschneiden, erzählt die Schülerin.



Nach Patel trauten sich auch viele andere Mädchen und viele erzählten von ähnlichen Erlebnissen. Sie sollten ihre Haare chemisch behandeln, um sie weniger widerspenstig zu machen. Andere haben sogar das Gefühl, sie sollen „so weiß wie möglich aussehen“, um ins System zu passen. Örtlichen Medienberichten zufolge bezeichneten Lehrer Afro-Frisuren als „unsauber“ und verglichen sie mit „Vogelnestern“.



Die negativen Erfahrungen und Vorwürfe der Mädchen gehen aber über das Thema Haare hinaus. Viele berichten, dass sie nicht gleich behandelt werden und als Schwarze von den Lehrern benachteiligt werden. So dürfen schwarze Schüler oft nur Englisch sprechen und sich nicht in ihrer afrikanischen Sprache unteralten. In einem Artikel auf Daily Maverick heißt es, wenn jedoch weiße Schüler Afrikaans sprechen, würde das geduldet werden. Ein hochpolitisches Thema, da Afrikaans zu Zeiten des Apartheids-Regimes als " Sprache der Unterdrücker" galt. Es geht also nicht nur um Haare, sondern um Diskriminierung und Rassismus. Der Afro war schon immer mehr als nur eine Frisur, spätestens seit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 1960er und 1970er Jahren. Der Afro ist ein politisches Statement und auch Ausdruck von Stolz auf die schwarze Haarfarbe. Der Protest der Schülerinnen war also von Anfang an auch ein politischer, gegen Rassismus und Diskriminierung.



Die Vorschriften der Schule verbieten Afro-Frisuren nicht explizit, schreiben jedoch genau vor, dass Haare immer „gekämmt“ sein müssen und dass die beliebten eingeflochtenen Zöpfe, sogenannte Braids, höchsten zehn Millimeter im Durchmesser sein dürfen. „Alle Haar-Stile müssen konservativ, sauber und im Einklang mit der Schuluniform sein“, heißt es in den Vorschriften weiter. Die Schule ist öffentlich, verlangt aber hohe Schulgebühren.



Erst vergangene Woche haben Hunderte Schülerinnen vor der Schule in Pretoria demonstriert und schnell konnten sie politisch etwas erreichen: Der Leiter des Bildungsministeriums der Provinz Gauteng, Panyaza Lesufi, besuchte die Pretoria Mädchen High School, um in dem Konflikt zu vermitteln. Er hat nun versprochen, die Regeln über die Haare und das Aussehen überarbeiten zu lassen. Die Schule wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Doch schnell wusste jeder Bescheid um dieses Thema – durch die Medien, aber auch durch das Internet verbreiteten sich schnell Videos, Bilder und Geschichten. In sozialen Medien verbreitete sich der Hashtag „StopRacismAtPretoriaGirlsHigh“ (Stoppt Rassismus an der Pretoria Girls Highschool). Schüler, Studenten, Lehrer und Eltern im ganzen Land zeigten ihre Solidarität. Eyewitness News berichtet von Studenten der Uni Kapstadt und Mitgliedern des Jugendverbands der Regierungspartei ANC, die sich ebenfalls dem Protest angeschlossen haben.



Der bildungspolitische Sprecher der Regierung bezeichnete die Zustände an den Schulen jetzt als " echtes Problem" , das zu kulturellen Konflikten führe. Die Mehrheit der Schüler sei schwarz, die Mehrheit der Lehrer weiß. " Die Situation hat lange vor sich hin gebrodelt - jetzt ist sie übergekocht" , so Oupa Bodibe.

Nach den Protesten haben die Behörden in Südafrika das umstrittene Verbot von Afrofrisuren an der Mädchenschule gekippt. Die anderen Vorwürfe von Rassismus an der Schule in Pretoria würden jetzt untersucht, erklärte das Kultusministerium der Provinz Gauteng. Das Kultusministerium stellt außerdem klar, dass sich die Schulkinder an der Pretoria High School in ihren afrikanischen Sprachen unterhalten dürfen. Auch dies war nach der Schulordnung verboten worden.



Wie sieht es in Namibia aus?



In der Delta Oberschule in Windhoek sind Afros ebenfalls nicht ausdrücklich verboten, es gäbe jedoch auch keine Schüler, die einen Afro tragen würden, so Schulleiterin Jacobie: „Hier bei uns dürfen die Mädchen ihre Haare jedoch auch nicht offen tragen. Sie müssen einen Zopf machen, wenn sie lange Haare haben.“ Auch knallige Farben wie Pink und Rot sind verboten. „Die meisten Mädchen tragen aber sowieso ihre natürlichen Haare. Öfters einfach kurz oder zu kleinen Zöpfen geflochten“, sagt die Schulleiterin. In der Privaten Schule in Swakopmund ist das ganz ähnlich: Auch hier gibt es kein Afro-Verbot, knallige Farben sind verboten und die Haare sollten nicht ins Gesicht hängen. „Wir hatten bisher noch keine Afro-Diskussion. Ich habe das Gefühl, dass der Afro einfach nicht im Trend ist, wenn ich mir die Schüler und ihre Haare so ansehen“, meint Schulleiter Daibert. „Wenn jemand jedoch einen Afro tragen möchte, müsste er oder sie vielleicht ganz hinten sitzen, damit andere nicht in ihrer Sicht behindert werden.“ Die Schulleiterin der DSW wollte sich nicht zu den Regeln an ihrer Schule äußern. „Wir sind gerade dabei, die Regeln für das kommende Schuljahr zu ändern“, so Schoonbee. Vielleicht hat die Diskussion hier ja auch eine Lockerung bewirken können.



Andrea Lindner