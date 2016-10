Maulkorb für Presse

Windhoek (ste) – Die Stadtverwaltung Windhoek hat den Medien einen Maulkorb verpasst. Pressesprecher Joshua Amukugo und der amtierende Stadtdirektor Philemon Haimbuda teilten den Medien heute Mittag mit, dass diese ab sofort die detaillierten Angaben bzw. Dokumente mit den Beschlussvorlagen der Stadtratssitzungen nicht mehr bekommen. Begründung: Die Presse würde ständig über verkehrte Tatsachen berichten; dies soll in Zukunft verhindert werden, indem die Unterlagen nicht oder in verkürzter Form herausgegeben werden. Beispiele für Fehlverhalten konnte der amtierende Stadtdirektor keine nennen, meinte aber entschieden: „Die Presse berichtet immer wieder von Vorschlägen, als ob diese bereits getroffene Entschlüsse seien. Dabei werden die Vorschläge noch weiter bearbeitet! Man stellt wilde Behauptungen auf und unterstellt uns, Teil von ‚Kartellen‘ zu seien. Wir sind auch nur Menschen.“ Die Pressekonferenz endete in einem Chaos, da Medienvertreter den freie Informationszugang beschnitten sehen.